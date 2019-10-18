إطلاق صواريخ "كاليبر" من الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف"...فيديو

نشر الفيديو على Facebook من قبل وزارة الدفاع. وقال التقرير "إطلاق صواريخ كروز "كاليبر" من الفرقاطة الرئيسية من مشروع 22350 "الأدميرال غورشكوف" في إطار "غروم- 2019".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة في إطار تدريبات "غروم-2019" (الرعد-2019) بقيادة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين" في وقت سابق.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في إطار التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "غروم 2019"، في 17 تشرين الأول/أكتوبر، وتحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، قامت القوات بإجراء تدريبات على وسائل الردع الاستراتيجي على الأرض وفي البحر والجو. وتم خلال التدريبات، إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة".