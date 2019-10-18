الصورة الأولى للمدفعية ذاتية الدفع الروسية الجديدة

تعمل روسيا على تطوير مدفعية ذاتية الدفع بعجلات جديدة 2إس43 "مالفا". وظهرت أول صورة لها على russianarms.ru وتم نشر بعض التفاصيل عنها.

هذه المدفعية عيار 152 ملم. وهي مثبتة على شاحنة "باز-6010—27" التي تسير في كل مكان بعجلات 8х8. وهذه الشاحنة لها قدرة كبيرة على عبور الطرق.

ويبدو من الصورة أنه تم استخدام عناصر المدفعية ذاتية الدفع "مستا-إس" التي أثبتت فعاليتها على مدار سنوات عديدة في تصميم المركبة القتالية. ويعتقد الخبراء أن هذا سيقلل من تكلفة الإنتاج الضخم ويسهل من التدرب على التقنية الجديدة. وحاليا، تستخدم العديد من الجيوش في العالم أسلحة مماثلة ذاتية الدفع، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

على سبيل المثال، المدافع ذاتية الدفع بمدفع 130 ملم "إ-46" المصممة والمطورة في سوريا. وفي الآونة الأخيرة أيضًا، في العرض في بكين المكرس للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، تم تقديم المدفعية ذاتية الدفع 155 ملم PLC-181 لأول مرة.