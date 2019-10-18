الكشف عن خصائص الصحن الطائر الصيني...صور

الحديث عن مشروع مروحية Super Great White. تم تصميم المركبة القتالية من قبل متخصصين من شركة صناعة الطيران الحكومية الصينية. تم عرض النموذج الحالي من قبل المطورين في معرض China Helicopter Exposition 2019 في أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام في مدينة تيانجين بالقرب من بكين.

المعرض هو أكبر منصة تمثل أحدث الإنجازات في مجال هندسة المروحيات والطائرات. يتم إجراؤه منذ ما يقرب من عشر سنوات. من بين منظمي المعرض، تلعب حكومة جمهورية الصين الشعبية الدور الرئيسي. يتم توفير دعم كبير للمعرض من قبل القوات المسلحة الصينية، والتي تهتم مباشرة بتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الدفاع. وتشارك الشركات الرائدة في العالم في المعرض، ومن بينها روسية. على وجه الخصوص، في عام 2019، كانت روسيا الاتحادية من بين عشرين دولة في العالم. وعرضت شركة "روستيخ" تقنيات المروحية الحديثة.

في المجموع ، شاركت ما يصل إلى 400 شركة لتصنيع معدات الطيران في المعرض. أثارت الصحون الطائرة الصينية الجديدة اهتماما واسع النطاق. ولكن ما القدرات التي تمتلكها المروحية غير العادية؟

وفقًا للخبراء الصينيين، ستكون المركبة القتالية قادرة على الطيران بسرعة تبلغ 650 كم / ساعة، وتوفر قوة الجر محركات التيربوت وفتحات العادم على جانبي المركبة. يمكن لطيارين أن يجلسا في قبة "الصحن" ، وسيكون تحت تصرفهما مدفعية آلية عيار 20 مم وقنابل جوية عالية الدقة وصواريخ جو - أرض وجو-جو. يتم تغطية بدن الطائرة بمواد امتصاص الرادار. يبلغ قطر القرص 8 أمتار تقريبًا، ويتم الإقلاع والهبوط في الوضع العمودي، وسرعة الارتفاع إلى الجو 16.5 م / ث إلى أقصى ارتفاع 6000 م، وتشير لوحة معلومات المعرض إلى أن نوعًا جديدًا من المروحيات عالية السرعة م مصمم من أجل ساحة المعركة الرقمية في المستقبل، حسب موقع "أرم فلوت".

يشير المهندسون العاملون في صناعة الطائرات اليوم إلى المشكلات المستقبلية التي تواجه الصحون الطائرة من الصين. إنها تشبه تلك التي أوقفت محاولات مهندسي الطائرات في الرايخ الثالث. حاول الألمان أيضا بناء الصحون الطائرة الخاصة بهم. بقيت الأقراص الألمانية في تاريخ الطيران العالمي كفضول.

وكادت الطائرة التجريبية الألمانية في شكل قرص AS-6 تقلع عن الأرض، وتحطمت معدات الهبوط بسبب الحمل. كانت الولايات المتحدة مهتمة أيضًا بالتجربة الألمانية في بناء الأقراص الطائرة، لكن الأمريكيين لم يتمكنوا من إطلاق الصحون الطائرة بإنتاج ضخم. ويعتبر الصينيون، أنه من الواقعي البدء في إنتاج أول طبق طائر في عام 2020. يتم التخطيط لإطلاق مثل هذه المروحية خلال معرض Airshow China 2020 في تشوهاي.