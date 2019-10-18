Widgets Magazine
تسجيل
12:07 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    صحن طائر

    الكشف عن خصائص الصحن الطائر الصيني...صور

    © Photo / CCO
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر

    يعتزم الصينيون بجدية إطلاق صحون طائرة قتالية إلى السماء.

    الحديث عن مشروع مروحية  Super Great White. تم تصميم المركبة القتالية من قبل متخصصين من شركة صناعة الطيران الحكومية الصينية. تم عرض النموذج الحالي من قبل المطورين في معرض China Helicopter Exposition 2019  في أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام في مدينة تيانجين بالقرب من بكين.

    المعرض هو أكبر منصة تمثل أحدث الإنجازات في مجال هندسة المروحيات والطائرات.  يتم إجراؤه  منذ ما يقرب من عشر سنوات. من بين منظمي المعرض، تلعب حكومة جمهورية الصين الشعبية الدور الرئيسي. يتم توفير دعم كبير للمعرض من قبل القوات المسلحة الصينية، والتي تهتم مباشرة بتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الدفاع. وتشارك الشركات الرائدة في العالم في المعرض، ومن بينها روسية. على وجه الخصوص، في عام 2019، كانت روسيا الاتحادية من بين عشرين دولة في العالم. وعرضت شركة "روستيخ" تقنيات المروحية الحديثة.

    في المجموع ، شاركت ما يصل إلى 400 شركة لتصنيع معدات الطيران في المعرض. أثارت الصحون الطائرة الصينية الجديدة اهتماما واسع النطاق. ولكن ما القدرات التي تمتلكها المروحية غير العادية؟

    وفقًا للخبراء الصينيين، ستكون المركبة القتالية قادرة على الطيران بسرعة تبلغ 650 كم / ساعة، وتوفر قوة الجر محركات التيربوت وفتحات العادم على جانبي المركبة. يمكن لطيارين أن يجلسا في قبة "الصحن" ، وسيكون تحت تصرفهما مدفعية آلية عيار 20 مم وقنابل جوية عالية الدقة وصواريخ جو - أرض وجو-جو. يتم تغطية بدن الطائرة بمواد امتصاص الرادار. يبلغ قطر القرص 8 أمتار تقريبًا، ويتم الإقلاع والهبوط في الوضع العمودي، وسرعة الارتفاع إلى الجو 16.5 م / ث إلى أقصى ارتفاع 6000 م، وتشير لوحة معلومات المعرض إلى أن نوعًا جديدًا من المروحيات عالية السرعة م مصمم من أجل ساحة المعركة الرقمية في المستقبل، حسب موقع "أرم فلوت".

    يشير المهندسون العاملون في صناعة الطائرات اليوم إلى المشكلات المستقبلية التي تواجه الصحون الطائرة من الصين. إنها تشبه تلك التي أوقفت محاولات مهندسي الطائرات في الرايخ الثالث. حاول الألمان أيضا بناء الصحون الطائرة الخاصة بهم. بقيت الأقراص الألمانية في تاريخ الطيران العالمي كفضول.

    وكادت الطائرة التجريبية الألمانية في شكل قرص AS-6 تقلع عن الأرض، وتحطمت معدات الهبوط بسبب الحمل. كانت الولايات المتحدة مهتمة أيضًا بالتجربة الألمانية في بناء الأقراص الطائرة، لكن الأمريكيين لم يتمكنوا من إطلاق الصحون الطائرة بإنتاج ضخم. ويعتبر الصينيون، أنه من الواقعي البدء في إنتاج أول طبق طائر في عام 2020. يتم التخطيط لإطلاق مثل هذه المروحية خلال معرض Airshow China 2020 في تشوهاي.

    انظر أيضا:

    روسيا تطور غواصة مستقبل تشبه "الصحن الطائر"
    "صحن طائر" يحلق في سماء الولايات المتحدة (فيديو)
    بالفيديو...أمريكي يوثق تحليق "صحن طائر"
    الكلمات الدلالية:
    سلاح الصين, الصين, صحن طائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مركبات استطلاع قتالية روسية مطورة طراز بي إر دي إم في إقليم زا بايكاليه، روسيا
    المدرعة الروسية الأكثر حداثة ورعبا
    أمريكا تخفي آثارها بعد الانسحاب من سوريا
    أمريكا تخفي آثارها بعد الانسحاب من سوريا
    إنفوجرافيك - 20 اتفاقية وقعتها روسيا والسعودية خلال زيارة بوتين
    20 اتفاقية وقعتها روسيا والسعودية خلال زيارة بوتين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك