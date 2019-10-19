الولايات المتحدة تعلن عن إنهاء إنتاج أجزاء "إف-35" في تركيا

قالت نائبة وزير الدفاع الأمريكي إلين لورد إنه لا يوجد حديث عن عودة أنقرة إلى برنامج F-35.

أعلنت نائبة وزير الدفاع الأمريكية للمشتريات والوجيستيات، إلين لورد في مؤتمر صحفي أنه من المقرر أن يتم تقليص إنتاج مكونات المقاتلة القاذفة من طراز F-35 من الجيل الخامس في تركيا بحلول نهاية مارس/آذار 2020، بينما لم تتم مناقشة مسألة عودة أنقرة إلى برنامجF-35 .

وقالت لورد: "بخصوص تركيا وطائرة F-35، لم تحدث أي تغييرات فيما يتعلق بعودة تركيا إلى برنامج إنتاجF-35 . أنظمة الدفاع الجوي من طراز إس-400، والتي لا تتوافق مع F-35، لا تزال موجودة في تركيا. لا تزال تركيا تنتج 900 مكونًا للطائرة F-35 وستستمر في ذلك حتى يتم نقل خط الإنتاج المسؤولة عنه تركيا (إلى بلد آخر ) في نهاية مارس 2020".

وأجابت عن سؤال حول متى ولمن بالضبط سيتم نقل الإنتاج قائلة "هذا ستقرره شركة لوكهيد مارتن، وكذلك برات آند ويتني".

يذكر أن الولايات المتحدة طلبت من تركيا رفض شراء إس-400 الروسية، وفي المقابل عرضت شراء باتريوت الأمريكية. بعد رفض أنقرة لمطالب واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة أن تركيا لن تشارك بعد الآن في برنامج F-35.