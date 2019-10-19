كوريا الجنوبية تعرض مدرعة جديدة...صور

قدمت الشركة الكورية الجنوبية Hanwha Defense نموذجا لمركبة مشاة قتالية أ إس21 ريدباك في معرض ADEX 2019 الذي جرى في سيؤول.

تشارك هذه المركبة المدرعة في مناقصة Project Land 400 Phase 3، والتي نتيجتها سيتم اختيار مورد لـ 450 مركبة قتالية حديثة للمشاة و 17 مركبة دعم للجيش الأسترالي. تم تقديم النموذج الأولي في حفل رسمي في وقت سابق من هذا الأسبوع بمشاركة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في كوريا الجنوبية، بحسب موقع زيير.

AS21 Redback هي نسخة محسنة بشكل كبير من مركبة K21 المدرعة، والتي تعمل في خدمة الجيش الكوري الجنوبي منذ عام 2009. يتم تقديم مركبة القتال للمشاة Redback الجديدة في المعرض مع برج بمقعدين ومدفعية T2000 عيار 30 ملم.

تم تطوير البرج من قبل الشركة الأسترالية Electro Optic Systems بالتعاون مع شركة Elbit Systems الإسرائيلية. يزن AS21 42 طنًا، وتبلغ سرعتها القصوى 65 كم / ساعة ، والمدى 520 كم.

تستوعب المركبة طاقمًا مكونًا من 3 أشخاص و8 أشخاص من فرق الإنزال. التسلح الرئيسي لبرج T2000 مدفع من عيار 25 إلى 50 مم، يتم تثبيت مدفع رشاش متحد المحور من عيار 7.62 أو 5.56 مم كسلاح ثانوي.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تثبيت قاذفة منزلقة في البرج، وهي في حالة معزولة داخل البرج. يمكن لقاذفة الصواريخ استيعاب صاروخين مضادين للدبابات من نوع Spike LR2 أو صاروخ Javelin واحد.

تم تقديم المركبة المدرعة AS21 Redback في ADEX 2019 بدون وحدة قتالية على البرج. يمكن تزويد T2000 بأحد الخيارين لوحدات التحكم عن بُعد. الخيار الأول هو EOS R400S Mk 2 HD المجهز بعدة مدفعيات، حتى 30 مم M230LF ، المركب على المروحيات الهجومية.

الخيار الثاني من الوحدة القتالية هو EOS R150 المسلحة بمدافع رشاشة من عيار يصل إلى 12.7 مم. تقدم Hanwha Defense مركبتها الجديدة مع قاذفات قنابل دخان عيار 76 ملم ، КАЗ Iron Fist ووحدة استشعار متكاملة (رادار ، وتحذير بالليزر ، ونظام مراقبة Iron Vision).