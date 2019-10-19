كيف ستدمر إيران الدبابات الأمريكية في حال نشوب حرب كبرى مع الولايات المتحدة؟

في حالة التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران، قد يتبع تطور الأحداث السيناريو الذي يحدث في العراق. بعد أعمال الطيران الأمريكي وحلفائه، ستندفع العربات المدرعة إلى رواسب النفط الإيراني وغيرها من المواقع الاستراتيجية المهمة. كيف سيواجه الإيرانيون القبضة المدرعة لقوات الغزو؟

الصواريخ:

وفقًا لخبراء عسكريين دوليين، ستقوم إيران بصد هجمات الدبابات بمجموعة واسعة من الصواريخ الموجهة. يتم إنتاجها في البلاد بكميات كبيرة. تستخدم القوات البرية الإيرانية صاروخ سايغ 2 المضاد للدبابات برأس حربي تراكمي مترادف لسنوات عديدة. يتم التحكم في نظام الصواريخ المحمول هذا في وضع شبه تلقائي، ويتم إرسال الأوامر عبر خط اتصال سلكي. يخترق الصاروخ درعًا من مسافة نصف كيلومتر على مدى يصل إلى كيلومتر واحد.

ولا يزال في خدمة القوات الإيرانية المنظومات المضادة للدبابات "رعد"، والتي تم تحديثها في أوائل الألفينيات. لنقل هذه المجمعات تستخدم مركبات بعجلات. تخترق الصواريخ درعًا سميكًا يصل إلى 400 ملم بمعدل نيران طلقتين في الدقيقة. مدى طيران الصاروخ 3 كيلومترات، بحسب موقع "أرم فلوت".

© AFP 2019 / ATTA KENARE صواريخ إيرانية

وفي سبعينيات القرن الماضي، حصلت إيران على الأنظمة الصاروخية M47 Dragon من الولايات المتحدة، والتي تم اختبارها على جبهات الحرب العراقية الإيرانية. كشفت العملية عن نقاط ضعف المجمع - مدى إطلاق النار المنخفض، مشاكل في التحكم في الصاروخ بعد إطلاقه. للتعامل مع هذه الأسلحة يتطلب مستوى عال نسبيا من التدريب.

الروبوتات القتالية:

يأخذ الجيش في إيران تجربة ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية. يتم إيلاء الاهتمام لتطوير الروبوتات القتالية التي يمكن أن تقترب إلى دبابة العدو وتدمرها. استخدم الألمان "غولياف" ذاتية الدفع المجنزة لتفجير المعدات والمباني.

في الآونة الأخيرة، تم إنشاء جهاز روبوت Heidair-1 يتحكم فيه عن بعد بست عجلات لفيلق الحرس الثوري الإسلامي. يمكن أن يبدأ هذا الجهاز بالمتفجرات، وبالتالي يستخدم في التخلص من المركبات المدرعة. ومع ذلك، فإن الروبوت لا يقتصر على هذه المهمة وحدها. ويمكن أيضا استخدامه لمختلف مهام النقل.

باحثون ايرانيون يصنعون روبوتا لتنفيذ مهمات اغاثية واجتياز العقبات https://t.co/0f3daVHc3h#ایران pic.twitter.com/m586llev6G — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) December 30, 2018

لقد طور الإيرانيون تقنيات لتشغيل الجهاز Heidair-1 على تضاريس صعبة. الجهاز قادر على التحرك في المناطق الجبلية. بمساعدتها، تم تفجير نموذج لسيارة مصفحة في حقل للتدريب. علاوة على ذلك، للوصول إلى الهدف، يحدد الجهاز بشكل مستقل المسار الأمثل، دون أن يفقد مساره. في إيران، تسمى هذه الألغام ذاتية الدفع بالفعل بطوربيدات أرضية. ويعلق عليها آمال خاصة.