تجميع "التمساح" في المصنع...فيديو

نشرت قناة "زفيزدا" فيديو من متجر التجميع التابع لشركة "بروغريس"، حيث يتم تجميع المروحيات الهجومية كا-52 "التمساح".
أعلن المدير العام للمؤسسة، يوري دينيسنكو، أنه سيتم تسليم ثماني طائرات من هذا النوع بحلول نهاية العام، وفقا للقناة.
تجدر الإشارة إلى أنه في منتدى "آرميا-2019"، تم توقيع عقد لتوريد 97 مروحية من طراز مي-28إن "الصياد الليلي"، ولم يتم توقيع عقود جديدة لشراء "كا-52".
قال نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو إن أعمال تطوير "التمساح" قد بدأت وأنه قد يتم توقيع عقد جديد مع "بروغريس" العام المقبل.
أيضا ، تستعد الشركة لإطلاق الإنتاج الضخم للمروحية المدنية "كا-62".
وتعتبر مروحية "كا-52" المسماة بـ"أليغاتور" (التمساح) من أحدث الطائرات المروحية الروسية. وخصصت لأغراض الاستطلاع والاستخبار والقتال. وبإمكانها أن تصيب الآليات المدرعة والأهداف الأرضية والجوية. وتتسلح بالمدفع الآلي "2أ42" والصواريخ الموجهة وغير الموجهة والقنابل.
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