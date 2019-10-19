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12:30 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    غواصة أمريكية

    "الأنياب" الجديدة للبنتاغون...ما هي الأسلحة السرية التي تعمل عليها الولايات المتحدة

    CC0 / U.S. Naval Sea Systems Command
    رصد عسكري
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    "أحدث التقنيات العسكرية، الأسلحة التي لا يمكن لأحد أن يتخيلها، الغواصات الرائعة"، هكذا وصف دونالد ترامب للصحفيين في وقت سابق آخر إنجازات صناعة الدفاع الأمريكية. لم يتحدث عن التفاصيل، لكنه عبر عن أمله في ألا يتم استخدام كل هذا في الواقع. تتحدث وكالة "سبوتنيك" حول خمسة مشاريع للأسلحة الأكثر طموحا في المستقبل.

    "ريدير" الشبح:

    في سبتمبر/أيلول، بدأ الأمريكيون في تجميع النموذج الأولي لأحدث قاذفة استراتيجيةB-21 Raider . وتقوم على تطوير هذا "الشبح" الثقيل شركة نورثروب غرومان، ومن المقرر دخولها الخدمة في عام 2025.

    في الخارج، تشبه الطائرة قاذفة القنابل الشبحB-2 Spirit : أساس كل من المشروعين هو مفهوم طائرة الشبح بسرعة الصوت التي تم إنشاؤها وفقًا لمخطط "الجناح الطائر" وقادرة على حمل أسلحة الصواريخ أو القنابل في الحجرات الداخلية. واحدة من المهام الرئيسية للقاذفة هو الخروج السري إلى منطقة إطلاق الصواريخ أو إسقاط القنابل لتدمير منشآت الدفاع الجوي للعدو. بهزيمة الخطوط الدفاعية، فإن B-21 ستسمح للطائرات التكتيكية بالعمل بأمان نسبي.

    معظم خصائص أداء الطائرة تبقى سرية. من المعروف أن نصف القطر القتالي سيكون حوالي 3800 كيلومتر بدون التزود بالوقود وأكثر من تسعة آلاف كيلومتر مع التزود بالوقود. ستكون الطائرة قادرة على رفع ما يصل إلى 12.5 طن من الأسلحة والمعدات الإضافية في الجو. يجب أن يتلقى سلاح الجو الأمريكي ما بين 80 إلى 180 من هذه الطائرات.

    ومع ذلك، فإن الأمور لا تسير بسلاسة مع تسليح الطيران الاستراتيجي الأمريكي. صاروخ كروز الوحيد المحمول جوا والذي يحمل رأسًا نوويًا في ترسانة الولايات المتحدة بأكملها هو AGM-86B الذي تم إنشاؤه في الثمانينيات برأس حربي بقوة 200 كيلو طن ومدى طيرانه يبلغ حوالي 2.5 ألف كيلومتر. إنه أقل شأنا من الذخيرة الروسية الحديثة من هذا النوع - X-102 المجنح ، الذي تم اعتماده للخدمة في عام 2013. يتجاوز مداه ثلاثة آلاف كيلومتر، وتتراوح قوة الرأس الحربي بين 250 و 500 كيلو طن.

    "كولومبيا" الهادئة:

    على الأرجح، كان ترامب يقصد ب "الغواصات الرائعة" مشروع للغواصات النووية الاستراتيجية الواعدة "كولومبيا". من المقرر أن يبدأ بناء الغواصة في عام 2021. بمرور الوقت، يجب على كولومبيا استبدال غواصات أوهايو كجزء من البحرية الأمريكية، والتي ستبدأ خروج الخدمة من عام 2027، واحدة في السنة. في الحجم، تختلف الغواصات الجديدة قليلاً عن سابقاتها. يبلغ طول كولومبيا حوالي 170 مترًا، ويبلغ قطر الهيكل 13 مترًا ، بينما تبلغ سعتها 20800 طن. التسلح - 16 صاروخ باليستي  Trident II D5(لدى أوهايو-24).

    ستتلقى الغواصة من الجيل الجديد عجلات توجيه خلفية على شكل X ، بالإضافة إلى عجلات توجيه أفقية مثبتة على غرفة القيادة. بدلا من المروحة - دفع المياه. ونظام للدفع بالمغناطيس الدائم الكهربائي بالكامل يعمل بمولدات التوربينات في المنشآت النووية. سيجعل هذا التصميم الغواصة أكثر هدوءًا من أوهايو.

    في المجموع، يخطط لبناء 12 غواصة. تبلغ مدة الخدمة حوالي 42 عامًا ، وقد تم تصميم المفاعلات للعمل دون إعادة شحن الوقود خلال فترة التشغيل بأكملها.

    غواصة أمريكية من فئة أوهايو
    © AP Photo / Lt. Rebecca Rebarich
    غواصة أمريكية من فئة "أوهايو"

    بديل "أباتشي":

    في أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول، قدمت الشركة الأمريكية Bell مشروع المروحيات القتالية Bell 360 Invictus ، والذي سيشارك في مسابقة FARA التابعة للجيش الأمريكي ( (Future Attack Reconnaissance Aircraft.

    سيتم استبدال أسطول ضخم من "قدامى المحاربين" AH-64 أباتشي. حتى الآن، Invictus على الورق فقط، لذلك لم يُعرض للصحفيين سوى نموذج ثلاثي الأبعاد. سيتم بناء المروحية الجديدة على أساس طائرة النقل المدني Bell 525 Relentless ، والتي لها خصائص سرعة فائقة: أثناء الاختبار، وصلت الطائرة إلى سرعة 306 كم في الساعة.

    ميزة أخرى ل Invictus هي زوج الأجنحة. سيتم إخفاء تسليح المروحية في جسم الطائرة، مما يحسن الأداء الديناميكي الهوائي ويقلل من رؤية الرادار لها.

    مروحية AH-64D أباتشي
    © AFP 2019 / LEON NEAL
    مروحية AH-64D أباتشي
    الدبابة الخفيفة:

    منذ عام 2015 ، تقوم الولايات المتحدة بتطوير مركبة مدرعة مجنزرة واعدة بأسلحة مدفعية MPF (Mobile Protected Firepower). الهدف من البرنامج هو إنشاء دبابة خفيفة للقوات الاستكشافية. وقد أظهرت التجارب أن الثقيلة "أبرامز" في الظروف المدنية ضخمة وبطيئة للغاية، وهناك حاجة إلى منصة أصغر حجما وسهلة الحركة.

    في نهاية شهر سبتمبر/أيلول ، أظهرت شركة General Dynamics النموذج الأول في إطار برنامج MPF – الدبابة الخفيفةGriffin II . وفقًا لتكوين الدفاع وغيرها من الميزات، فإن الوزن القتالي للآلة سيكون 35-38 طن. ستكون مسلحة بمدفع  "Griffin"  بسبطانة ملساء 120 ملم ومدفعين رشاشين، وستزود بنظام حديث للتحكم بإطلاق النار.

    المنافس الرئيسي لـ Griffin II هو نظام M8 Armored Gun System من شركة BAE Systems ، وهو تحديث عميق لدبابة الهجوم الخفيفة M8. من المقرر إجراء اختبارات مقارنة لعينات الدباباتين الخفيفتين في الفترة 2020-2021.

    دبابات أبرامز
    © AP Photo / Ahn Young-joon
    دبابات "أبرامز"
    "أسلحة الميكروويف":

    في أواخر سبتمبر ، وقع البنتاغون عقدًا مع شركة Raytheon Corporation لتوريد نموذج المدفعية الكهرومغناطيسية (PHASER) التجريبي.

    ضرب النموذج التجريبي ل "الميكروويف القتالي" بنجاح 33 طائرة مسيرة، بتدمير اثنين أو ثلاثة من الطائرات في وقت واحد. الباعث الكهرومغناطيسي  قادر على تعطيل الالكترونيات في الطائرات التي يصل وزنها إلى 25 كيلوغراما. على عكس أسلحة الليزر، التي تحتاج لبعض الوقت للتركيز على الهدف، يتم إصدار نبض كهرومغناطيسي بتردد أعلى من الميكرو ثانية - وهذا يكفي لإطفاء الطائرة المسيرة.

    يجب أن يدخل النموذج الأولي Phaser الجيش قبل نهاية العام المقبل، وبعد ذلك ستقوم الإدارة العسكرية بفحصه في ظروف القتال وتتخذ قرار بخصوص عمليات الشراء.

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    الكلمات الدلالية:
    أسلحة, البنتاغون, الولايات المتحدة
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