وزارة الدفاع الروسية تستلم المجموعة الثانية من "إس-400" قبل موعدها

أعلنت شركة "ألماز أنتيي" الروسية عن تسليم المجموعة الثانية من منظومات الدفاع الجوي "إس-400" إلى وزارة الدفاع الروسية هذا العام.

وقال المدير العام للشركة، يان نوفيكوف، في بيان، سلمت الشركة كجزء من تنفيذ الاتزامات بموجب طلب "حماية البلاد"، إلى وزارة الدفاع الروسية المجموعة الثانية لأنظمة الدفاع الجوي من طراز "إس-400" (تريومف) فبل المواعيد المحددة.

وأقيمت مراسم التسليم في منطقة أستراخان، واستلم المعدات ممثلين عن وزارة الدفاع، حيث تم اختبار الأنظمة مع أهداف جوية حقيقية، وحسب التقرير قضت المعدات على الأهداف بشكل ناجح.

وهدف تصميم شركة "ألماز أنتيي" لأنظمة "إس-400" (تريومف) هو توفير حماية عالية ضد الغارات الجوية من قبل الصواريخ البالستية التكتيكية الاستراتيجية، وكذلك الصواريخ البالستية متوسطة المدى.

وتعتبر شركة "ألماز أنتيي"، واحدة من أكبر الشركات للصناعة العسكرية الروسية ويعمل فيها حوالي 130 ألف شخص. وتستخدم منتجات الشركة في أكثر من 50 دولة حول العالم.