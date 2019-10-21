القاذفات الاستراتيجية الروسية تزور جنوب أفريقيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن مجموعة من الطائرات الهجومية الاستراتيجية والنقل العسكري التابعة للقوات الجوية ستزور جنوب أفريقيا كجزء من التعاون الثنائي.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان الدفاع الروسية: "المجموعة الجوية والتي تشمل طائرتين استراتيجيتين هجوميتين من طراز "تو- 160" وطائرات النقل العسكرية من طراز "إيل – 62" و"إي إن – 124" "روسلان"، ستزور جمهورية جنوب أفريقيا. وتهدف الزيارة إلى تطوير التعاون العسكري الثنائي، وحل مسائل التفاعل بين القوات الجوية الروسية والقوات الجوية لجمهورية جنوب أفريقيا".

وأشارت الدفاع في بيانها إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى "المساهمة في زيادة التدريب القتالي لطاقم الطيران في البلدين". وقد تطورت العلاقات "الودية الشاملة بين البلدين"، ويجري التعاون "بروح الشراكة الاستراتيجية والتفاهم المتبادل".

هذا وتشهد العلاقات العسكرية بين روسيا وجنوب أفريقيا تطورا مستمراً على مختلف الأصعدة، وفي هذا الصدد كان نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، قد ناقش خلال اجتماع مع نظيره الجنوب إفريقي سامبسون ماكفيتلا، خلال اجتماع لنواب وزراء الدفاع في 16 آب/ أغسطس مشاريع التعاون العسكري والعسكري التقني، بالإضافة إلى قضايا الأمن الإقليمي في القارة الأفريقية.