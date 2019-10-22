الولايات المتحدة تناقش مع اليابان نشر صواريخ متوسطة المدى

في وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبير، عن عزمه نشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

بدأت مشاورات مع الجانب الياباني بشأن نشر صواريخ متوسطة المدى جديدة بعد الانسحاب من معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى (معاهدة عدم الانتشار)، وفقا لصحيفة "اساهي شيمبون".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أمريكي لم يذكر اسمه: "في 18 أكتوبر/تشرين الأول، وصل ممثل أمريكي رفيع المستوى إلى اليابان للقاء ممثلي وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومي. وفيما يتعلق [بنشر صواريخ جديدة] ، كان هذا [الموضوع] مدرجًا في جدول الأعمال".

في الوقت نفسه، ليس من الواضح ما إذا كان الجانب الأمريكي قد ناقش نشر أسلحة جديدة في اليابان على وجه التحديد في المحادثات. في وقت سابق، أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر عن عزمه نشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعلى الأرجح، يمكن لواشنطن أن تعتبر اليابان أحد الخيارات، حسبما أفادت الصحيفة.

يذكر أنه تم إبرام اتفاق بشأن القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في عام 1987 وحظر على البلدين إنتاج ونشر الصواريخ الباليستية والصواريخ المتوسطة المدى والقصيرة المدى.

أما في 2 فبراير/شباط عام 2019، بدأت واشنطن بإجراءات الانسحاب من المعاهدة، متهمة موسكو بعدم الامتثال لبنود الوثيقة بسبب الصاروخ الروسي "9 إم 729". نفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم انتهاك الاتفاق، وعرضت الصاروخ "9 إم 729" في مؤتمر صحفي للمرفقين العسكريين الأجانب في يناير/كانون الثاني 2019.

نتيجة لذلك، انتهت معاهدة الصواريخ في 2 أغسطس/آب 2019، بمبادرة من الولايات المتحدة، وفي 19 أغسطس/آب، أجرت واشنطن اختبارات صاروخية أرضية على جزيرة سان نيكولاس في كاليفورنيا، بمجموعة من الرحلات الجوية تزيد عن 500 كيلومتر.