تفاصيل اختبارات "تي-72" في كندا

في أوائل التسعينيات في كندا، تم اختبار قذائف جديدة للمدفعيات بعيار 105 ملم في دبابات "تي-72إم1".

وفقًا لخبراء موقع "فيستنيك موردافي"، على الأرجح، استخدمت في الاختبارات دبابات الجيش السابق لجمهورية ألمانيا الديمقراطية، والتي سلمتها السلطات الألمانية لإجراء تلك التجارب لكل من يرغب.

نشرت مذكرات حول هذا الموضوع على صفحة Facebook لفوغار. بعض الاقتباسات المثيرة للاهتمام، والتي يمكن من خلالها فهم كيف أظهرت العربات المدرعة السوفيتية نفسها.

وكتب: ""كانت مراقبة السرعة العالية للقذيفة مدهشة، لكن الأمر المدهش أكثر هو مراقبة مدى جودة الدرع الأمامي لبرج "دوللي بارتون"، يتحمل ذخيرة عيار 105/120 ملم".

"عندما أطلقت النار، أطلق جهاز الكمبيوتر الخاص بنظام التحكم بإطلاق النار الطلقة الأولى على الدبابة، لقد أطلقت النار في وسط دبابة تي-72، ودخل المقذوف منتصف السبطانة، وذهب بشكل عرضي، ومزق القاذف واندفع إلى البدن، اخترق سقف البدن خلف فتحة السائق ".

"أول قذيفة ضربت يسار المدفعية. فتحنا فتحة البرج، آملين أن نرى اختراقًا، لكن كل ما رأيناه كان عبارة عن التواء صغير داخل البرج وطلاء مقشر بالخارج. كانت نتيجة الضربة على الأجزاء الأمامية أفضل "قليلاً"، لكن القذائف لم تخترق الدرع حتى منتصفه. تسببت القذيفة التي خلف اخترقت سقف البدن خلف فتحة السائق في حريق صغير في مقصورة القتال، واضطررنا إلى إخماد الحريق في الدبابة".

يمكن أن نستنتج أن درع الدبابة أظهر نفسه بجدارة: الدبابة صمدت أمام أربع ضربات من مسافة 300 متر، بعد أن اخترقت فقط بالصدفة البحتة - من الارتداد إلى سطح البدن، بحسب الموقع.