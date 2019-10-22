"تغيير جذري في القوات المسلحة"...كيف تطور روسيا نظام الرؤية

في السنوات المقبلة، يعتزم العلماء الروس تطوير أحدث أنظمة الرؤية الفنية التي ستزيد من دقة الملاحة للطائرات وأسلحة الطائرات الموجهة. جاء ذلك في قرار البروتوكول بعد نتائج مؤتمر "الرؤية الفنية والتعرف على الأنماط" الذي عقد في مدينة أنابا.

وفقًا للمشاركين في هذا الحدث، فإن هذه التقنيات مطلوبة على نطاق واسع في الطب والروبوتات والدفاع الجوي والدفاع الفضائي. دمجهم سوف يقلل من الخسائر، ويحسن نوعية المعلومات الاستخبارية وفعالية استخدام الأسلحة. يعتقد الخبراء أن توفير أنظمة رؤية جديدة للقوات يمكن أن يغير بشكل جذري وجه القوات المسلحة الروسية.

يخطط العلماء الروس لإنشاء أنظمة رؤية تقنية لتحسين جودة الملاحة بالطائرات وأسلحة الطائرات الموجهة برؤوس إرشادات بصرية إلكترونية. وأيضًا في روسيا الاتحادية، سيتم إجراء دراسات حول هبوط الطائرات المسيرة على متن السفينة باستخدام نظام رؤية.

© AFP 2019 / Amer Almohibany طائرة مسيرة في السماء

تسهل عمل الإنسان:

تقنية الرؤية (كمبيوتر) - مجموعة من التقنيات التي تتيح استخراج المعلومات من معالجة الصور ومجموعة متنوعة من الإشارات، بما في ذلك الرادار.

وفقا للمشاركين في المؤتمر، لتلبية تقنية الرؤية مطلوبة لتلبية احتياجات الجيش في مجال الروبوتات والدفاع الجوي وعمليات البحث والإنقاذ، وفي الطب ، والطائرات المأهولة وغير المأهولة. استخدامها سوف يقلل من فقدان الأفراد العسكريين، ويزيد بشكل كبير من فعالية المعلومات الاستخباراتية ودقة استخدام الأسلحة.

كما أوضح إيليا شيلست، رئيس مختبر الرؤية التقنية والتعرف على الأنماط في شركة "تيخنوبوليس"، ل"آر تي"، فإن الرؤية التقنية هي إحدى الوسائل الأساسية لتطوير الذكاء الاصطناعي. وفقًا له، فإن مجال المعرفة هذا "في طليعة" العلوم الحديثة وسيحقق فوائد لا تقدر بثمن للقوات المسلحة للاتحاد الروسي.

وقال شيلست: "كل حياة غالية جدا. يسعى التقدم العلمي والتكنولوجي إلى استبدال العمل البشري بأنظمة فكرية مختلفة، مما يلغي الحاجة إلى المشاركة المباشرة في المعركة. يمكن أن يؤدي تطوير الرؤية الفنية إلى أن الجندي سيكون لديه الفرصة لاتخاذ قرار بفتح النار خارج منطقة القتال. ستقوم الآلات بجميع الأعمال الصعبة".

وتحدث خريجو مؤسسات التعليم العالي في المؤتمر، الذين يعملون في الشركات العسكرية التي أنشئت بمبادرة من وزير الدفاع سيرغي شويغو. قدموا أبحاثهم في الملاحة للطائرات المسيرة ومعالجة الإشارات. حاليًا، يتم تطوير نظام تحكم للطائرات المسيرة يعتمد على مستشعرات الرؤية في "تخنوبوليس".

© Sputnik . Pavel Lesitsen روبوت قتالي

أيضًا، يقوم مشغلو وموظفو الشركات العلمية، جنبًا إلى جنب مع شركة "كي تي-أنظمة الطائرات المسيرة"، بإنشاء مجمع للمسح الضوئي بالليزر كي16 "ليدار"، والذي سيستخدم قناة عالية الدقة مقاومة للتشويش لتلقي المعلومات. واحدة من مزاياها هي طريقة الرقمنة الكاملة للإشارة. من الضروري عرض نموذج دقيق للسطح الأساسي.

"تكشف الخوارزميات التي تستخدم التصنيف وتجميع البيانات بشكل تلقائي الأشياء المخفية... يتجاوز تواتر المسح الضوئي ل"ليدار" الجديد الإصدار السابق بمرتين (تم تقديم إصدار كي8 في "أرميا-2019" - كما تضاعف عدد قنوات القياس، وزاد مدى القياس من 100 إلى 200 متر"، حسبما ذكر المكتب الصحفي التابع لوزارة الدفاع الروسية.

قدمت أكاديمية موجايفسكي للفضاء العسكري (سان بطرسبرغ) في المؤتمر مشروعًا لنظام واعد لمراقبة الفضاء على متن الطائرة. يطور المجمع لهدف كشف الأجسام التي تشكل تهديدا على المجموعة المدارية الروسية. وفي المقام الأول الأقمار الصناعية المفتشة.

ومن المخطط أن يتم تثبيت النظام على أحدث الأقمار الصناعية المحلية، والذي سيكون على ارتفاع يتراوح بين 2-3 آلاف كم من الأرض. يجب ألا تتجاوز كتلة كل جهاز 200 كغم.

بالإضافة إلى القوات الفضائية، الرؤية الفنية مطلوبة في القوات البرية. قال ممثل معهد هندسة السيارات المدرعة أومسك، ستانيسلاف أوشنيرتسوف إن متخصصي المؤسسة يقومون بتطوير منهجية لتحديد دقة إحداثيات الأشياء المرصودة. وفقًا له، فإن إدخال تقنية الرؤية سوف يحسن جودة أنظمة الرؤية وأنظمة التحكم بإطلاق النار.

تم بالفعل إعداد منصة تجريبية لهذه التقنية، وهي عبارة عن نظام رؤية ثنائي القناة. وفقا لأوشنيرتسوف، فإن المستقبل يكمن في المجمعات البصرية (السلبية)، والتي هي أقل وضوحا بالنسبة للعدو على النقيض من أنظمة الليزر (النشطة).

الكشف والتدمير:

وصف الخبراء الذين قابلتهم "آر تي" الرؤية التقنية بأنها مجال واعد للغاية للتقدم العلمي والتكنولوجي، والذي يمكن أن يغير بشكل جذري وجه القوات المسلحة الروسية. على وجه الخصوص، ستقوم القوات بزيادة سرعة معالجة المعلومات بشكل كبير، وزيادة مستوى التشغيل الآلي للمعدات العسكرية، وزيادة دقة استخدام الذخيرة، وتقصير وقت اتخاذ القرار.

أشار المدير التجاري لمجلة "آرسنال أوتيتشستفو"، أليكسي ليونكوف إلى أن الرؤية التقنية في السنوات المقبلة ستزيد من كفاءة الأنظمة الإلكترونية البصرية المثبتة على الطائرات القتالية الحديثة والمروحيات والمركبات المدرعة.

تتيح الأنظمة الإلكترونية البصرية الموجودة في الجيش حل مهام اكتشاف الأهداف وضربها في أي طقس وفي أي وقت من اليوم.

© Sputnik . مقاتلة الجيل الخامس "سو-57"

بدوره، ينظر الخبير العسكري يوري كنوتوف بشكل مختلف إلى حد ما في آفاق تطبيق الرؤية التقنية. و قال إن مجال المعرفة هذا أكثر طلبًا في مجال الرادار. على وجه الخصوص، تعمل الرؤية الفنية على تبسيط عملية اكتشاف الطائرات الشبح (الطائرات المسيرة، مقاتلات الجيل الخامس والسفن الحديثة المصنوعة باستخدام تقنية الشبح).

ويعتقد أنه في مجال الرؤية التقنية، روسيا "تواكب العصر". ووفقا له، فإن منتجات الشركات المحلية ليست أقل شأنا، وتتفوق على نظيراتها الغربية في عدد من الخصائص. في الوقت نفسه، لفت كنوتوف الانتباه إلى أهمية تكييف أنظمة الرؤية لاستخدامها "في المجال المدني".

منظومة التشويش البصرية "فيلين:

ويستطيع نظام "فيلين" بمساعدة الإشعاع الضوئي قمع قنوات مراقبة العدو في الليل.

وقالت الشركة المنتجة "روس إلكترونيكا": "فيلين قادر على قمع أجهزة الرؤية الليلية، والأجهزة الليزرية وأنظمة كشف المدى للصواريخ المضادة للدبابات من مسافة تصل إلى 5 كيلومترات.

ولا يوجد نظائر مماثلة لـ"فيلين" حيث تستخدم جميع المنظومات بواعث قائمة على الليزر، التي تلحق الضرر بنظر العدو. أما "فيلين" تعمي مؤقتا لذلك تسمى أحيانا المنظومة الأكثر إنسانية.