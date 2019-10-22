صواريخ "براموس" توسع قدرات "سو-30" الهندية

وكتب موقع "ميلاتري ووتش" أن البرنامج الروسي الهندي المشترك حقق نتائج مهمة: سلاح الجو الهندي يستعد لبدء تشغيل صاروخ كروز.

تتميز صواريخ كروز بسرعة عالية وبمداها والحمولة الكبيرة. يمكن للصواريخ أن تحطم السفينة إلى قسمين. وهذا تهديد خطير للغاية لأسطول العدو. سيسمح استخدام صواريخ BrahMos مع سو-30 إم كي إي للطيارين الهنود بضرب أهداف برية وبحرية دون مغادرة حدودهم.

والجدير بالذكر، أن مقاتلة "سوخوي 30 إم كي إي"، هي نسخة متطورة عن الطائرة الروسية " سوخوي- 30 " كطائرة تفوق جوي وتوجيه الضربات إلى الأهداف الجوية والأرضية والبحرية المعادية في شتى الظروف الجوية، باستخدام الصواريخ الموجهة وغير الموجهة. وتتميز "سوخوي سو-3 إم كي إي" عن غيرها من الطائرات، بقدرتها على القيام بمناورات بعيدة المدى، ومتابعة الرصد الراداري، واستخدام الأسلحة الذكية، بدون الدخول في منطقة الدفاع الجوي المعادية، والقدرة العالية على المناورة، والقدرة على مهاجمة عدة أهداف في آن واحد، ومقاومة وسائل العدو الإلكترونية البصرية.