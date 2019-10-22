أعلنت الدفاع الروسية أن حجم إمدادات الأسلحة الروسية إلى البلدان الأفريقية يمكن أن يصل إلى 40٪ من الصادرات الروسية

وقال رئيس القيادة الفيدرالية لنقل التكنولوجيا الفائقة ديمتري شوغاييف، في مؤتمر صحفي، إن حجم شحنات الأسلحة الروسية إلى الدول الأفريقية يمكن أن يصل إلى 40٪ من جميع صادرات الأسلحة" إذا أخذنا القارة الإفريقية بأكملها، وهي ليست صغيرة جدًا على أي حال، فإن الحجم الكلي يتراوح بين 30 إلى 40٪."

وأضاف شوغايف أنه من غير المتوقع توقيع عقود لتوريد الأسلحة الروسية إلى الدول الأفريقية في القمة الروسية الإفريقية، التي تبدأ في سوتشي يوم الأربعاء ، لكن ضيوفها سيكونون قادرين على التعرف على عينات من المعدات العسكرية،"لا، ليس هذا الهدف المنتدى، لا يستحق كل هذا العناء، فهو لم يخصص أي شيء عن قصد. .. المنتدى مخصص للمشكلات العامة للتفاعل الثنائي. ومع ذلك، معرض (الأسلحة الروسية) سيكون ".

وقال ديمتري شوغاييف إن مسألة العقود الجديدة لتزويد تركيا بأنظمة صواريخ S-400 لم تثر في المحادثات بين فلاديمير بوتين وطيب أردوغان ، لكن هذا الموضوع في مجمله "قيد التطوير".وقال رداً على سؤال مماثل: "لم يناقشوا الأمر".

Эрдоган, обсуждая Сирию с Путиным, выложил карты на стол pic.twitter.com/szXNbIOHbZ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 22 октября 2019 г.

كما أضاف شوغاييف "لدينا موضوع S-400 ، سنقول إن هذا في مرحلة التطوير ، لذا سنرى كيف تتطور الأحداث". ورداً على سؤال توضيحي حول ما إذا كانت العقود الجديدة تجري مناقشتها ، قال إن "موضوع S-400 مستمر".