اختبار لجاهزية سلاح الجو وقوات الدفاع الجوي في بيلاروس

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، انطلاق الاختبار الروتيني المجدول لسلاح الجو وقوات الدفاع الجوي في الجمهورية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع البيلاروسية نشر على موقعها الرسمي "وفقا لخطة تدريب القوات المسلحة ، يتم اتخاذ مجموعة من التدابير لاختبار القدرة على تنفيذ المهام طبقاً لأهدافها. ويشارك في الاختبار أطقم الطيران ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات وقوات الرادار التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي".

وخلال عمليات الاختبار تقوم الوحدات بالمسير إلى المنطقة المحددة وتضطلع بمهمة الدفاع الجوي. وسيتم التحقق من الإنجاز النوعي للمهام وجهوزية الأفراد من خلال طلعات جوية.

وفي سياق تنفيذ المهام، سيتم اتخاذ عدد من التدابير للحصول على الدعم اللوجستي الشامل.

أعلن رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن التوترات تتزايد باستمرار في العالم، بما في ذلك يتأزم الوضع بالقرب من حدود الجمهورية.