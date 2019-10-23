قاذفة "بي-52" الأمريكية تتدرب على قصف القرم

وبحسب موقع المراقبة PlaneRadar، جرت الرحلة في 19 أكتوبر/تشرين الأول، واقتربت إحدى القاذفات من القرم وتدربت على القصف.
واستغرقت الرحلة 12 ساعة، وخلالها تدربت القوات الأمريكية مع العسكريين من رومانيا وأوكرانيا وجورجيا، وفقا للقيادة.
13:10 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) October 19, 2019
Пара стратегических бомбардировщиков #Boeing B-52H #Stratofortress ВВС США🇺🇸, (2BW | 20BS), бортовые номера 60-0025 и 61-0010, позывные #AFKAI11 #AFKAI12 , взлетевшие с авиабазы Файрфорд🇬🇧 RAF #Fairford (#IATA: #FFD,#ICAO: #EGVA), в воздушном пространстве Германии🇩🇪. pic.twitter.com/HddCYGuJaR
تم إنتاج طائرة بوينغ B-52H Stratofortress بين عامي 1952 و 1962 وتم إنشاؤها كقاذفة استراتيجية قادرة على إيصال قنبلتين نوويتين حراريتين بقوة عالية إلى أي نقطة في الاتحاد السوفيتي. واليوم، تظل الطائرة القاذفة البعيدة المدى الرئيسية لسلاح الجو الأمريكي.
17:20 мск.#Boeing B-52H 61-0010, позывной #AFKAI12, подлетает к Крыму🇷🇺, имитации бомбардировки. pic.twitter.com/m8lQpBeXqq— PlaneRadar (@ua4wiy_) October 19, 2019
وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها هذه القاذفات على الحدود الروسية. في مارس / آذار، تدربت إحدى طائرات B-52H الأمريكية عدة مرات على قصف قاعدة أسطول البلطيق، وحلقت بضع قاذفات قنابل أخرى حول منطقة كالينينغراد. وتم إرسال مقاتلات اعتراضية روسية عدة مرات بسبب رحلات بي-52.
17:50 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) October 19, 2019
"Отбомбился"... pic.twitter.com/8VETZQPjt2
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