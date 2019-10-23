سوريا... استخدام مدافع جبارة يبشر بنتائج كبيرة

ومن أجل ذلك بدأ الجيش العربي السوري عملية عسكرية تستخدم فيها مدافع "إس-60" عيار 57 ملم المسماة بـ"الحصادات الجهنمية"، كما قالت صحيفة روسية، ومدافع "شيلكا" عيار 23 ملم.
Shilka 23mm— ZOKA (@200_zoka) October 21, 2019
Akacya 152mm
Zsu 57mm
M1939 37mm
2 T55 100mm
Latakia pic.twitter.com/QP9lbEgUdj
ويدل على أهمية العملية استخدام مدافع هاوتزر "أكاتسيا" الذاتية الحركة عيار 152 ملم، وهي مدافع لا يستخدمها الجيش السوري إلا في حالات استثنائية.
كما يستعين منفذو العملية بدبابات "تي-55" و"تي-72".
ويشار إلى أن تضاريس الأرض في جبال اللاذقية تشكل عقبة أمام القوات الساعية إلى طرد الإرهابيين من المنطقة، وتتيح للإرهابيين في الوقت نفسه شن الهجمات المعاكسة المباغتة، ولكن من المتوقع، نظرا لتطورات الوضع في جبهات القتال الأخرى، أن تحقق هذه العملية نتائج كبيرة.
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