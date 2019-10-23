دبابات أمريكية تنتشر قرب حدود بيلاروسيا... مينسك تعد ردا

وقد وصلت دبابات من طراز "أبرامز" ومركبات مدرعة من طراز "برادلي" ونحو 500 جندي وضابط من القوات المسلحة الأمريكية إلى موقع "بابرادي" الذي يبعد عن الحدود البيلاروسية بـ15 كيلومترا.

وذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية نقلا عن ستانيسلاف زاس، أمين مجلس الأمن البيلاروسي، أن قوات أمريكية لم تتواجد في هذا البلد (ليتوانيا) حتى الآن.

ويمثل وجود قوات أمريكية قرب الحدود البيلاروسية تهديدا لبيلاروسيا، ولذا لا بد من أن ترد بيلاروسيا على ذلك. فقد وجه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع البيلاروسية بإعداد الرد المناسب. ويجب أن يتسلم رئيس الجمهورية خطة إجراءات الرد في بداية الأسبوع المقبل.