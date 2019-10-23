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15:23 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    القاتلة ميغ - 31

    15 معلومة عن "ميغ 31" الروسية… تسقط الأقمار الصناعية وترعب القاذفات الأمريكية

    © Sputnik . Skrynnikov
    رصد عسكري
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    تعد مقاتلات "ميغ 31" الروسية، واحدة من أسرع المقاتلات الحربية في العالم، ويرجع تاريخ تصنيعها إلى حقبة الحرب الباردة، ويمكنها تدمير القاذفات الأمريكية والطائرات الأسرع من الصوت، وتعمل منصة طائرة للدفاع الجوي عند الضرورة.

    وصمم الاتحاد السوفيتي تلك الطائرة في سبعينيات القرن الماضي، لتكون واحدة من أخطر المقاتلات الاعتراضية في العالم، وكان دورها الأساسي هو اعتراض أي خطر خارجي بالقرب من المجال الجوي السوفيتي وتدميره.

    وتصنف تلك الطائرة بأنها ضمن فئة المقاتلات الاعتراضية الثقيلة، التي تمتلك سرعة فائقة تمكنها من اعتراض القاذفات الأمريكية الأسرع من الصوت، إذا حاولت الاقتراب من المجال الجوي السوفيتي.

    ومن المتوقع أن تستمر الطائرة في الخدمة حتى ثلاثينيات القرن الحالي، مشيرة إلى أنه يتم تحدث أنظمة الملاحة والتسليح الخاص بها لتكون قادرة على مواجهة التهديدات المستقبلية، بحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

    وتعد "ميغ 31" من أخطر المقاتلات الاعتراضية في العالم، وفيما يلي 15 معلومة عن قدراتها الخارقة:

    1- أول رحلة تجريبية عام 1975، وبدأ إنتاج الطائرة عام 1982، ومازالت في الخدمة حتى الآن.

    2- أنتجت روسيا حوالي 500 طائرة من هذا النوع، وتعمل في روسيا وكازاخستان والصين، بحسب موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.

    3- سرعة الطائرة في الارتفاعات المنخفضة 1500 كم / الساعة (1.23 ماخ)، وسرعتها على ارتفاع 17.5 كم، تصل إلى 3000 كم / الساعة (2.83 ماخ)، بحسب موقع "غلوبال سيكيوريتي" الأمريكي.

    4- طول الطائرة 21.5 مترا، والمسافة بين الجناحين 14 مترا، وارتفاع الطائرة 6.6 متر، ومساحة الجناح 61.41 متر مربعا.

    5- وزن الطائرة فارغة 22 طنا، ووزنها بالتسليح 36.7 طن، ووزن الإقلاع 46.2 طن.

    6- تعمل الطائرة بمحركين ويتكون طاقمها من فردين، بحسب موقع "إير فورس تكنولوجي" الأمريكي.

    7- يصل مدى الطائرة إلى 1250 كم ويزيد في حالة تزودها بالوقود في الجو، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تتجاوز 20 ألف متر، ويمكن أن تغير ارتفاعها بمعدل 208 أمتار في الثانية.

    8- تسليح الطائرة يضم 4 صواريخ (جو جو) بعيدة المدى طراز "آر 33 إي"، وصاروخين متوسط المدى "آر 40 تي دي 1"، و4 صواريخ قصيرة المدى "آر 60 إم كيه".

    9- تصميم الطائرة يمكنها من العمل بسرعة تتجاوز سرعة الصوت على الارتفاعات المنخفضة، وهو ما يسمح لها بتعقب الصواريخ المجنحة، كما أنها مزودة برادار متطور يمكنها من متابعة أكثر من هدف على الارتفاعات العالية.

    10- يوجد عدة إصدارات للطائرة، منها "ميغ 31 إيه" و"ميغ 31 إس"، التي تستخدم في إطلاق الأقمار الصناعية وتدريب رواد الفضاء، والأبحاث في ارتفاعات قريبة من الغلاف الجوي".

    11- النسخة "ميغ 31 إي"، مزودة برادار يمكنها من تتبع 10 أهداف في وقت واحد، والاشتباك مع 4 أهداف من مدى بعيد، في أي ظروف جوية، كما يمكنها متابعة أهداف تحلق على ارتفاعات بين 50 مترا و28 ألف متر.

    12- تعد بديلا مثاليا لوسائل الدفاع الجوي الأرضية، عند الضرورة، ويمكن لرادارها رصد أي أهداف معادية في مسافة تصل إلى 1000 كم.

    13- "ميغ 31 بي إم" هي مقاتلة متعددة المهام بعيدة المدى يمكنها تدمير أهداف جوية وأرضية، ويمكنها اعتراض 24 هدفا جويا في وقت واحد.

    14- "ميغ 31 دي" هي طائرة مصممة لضرب الأقمار الصناعية، وتحمل صاروخا واحدا، ورادار من نوع خاصة.

    15- يمكن للطائرة تدمير طائرة "إس آر 71" بلاك بيرد الأمريكية، وقاذفات "بي 1 لانسر"، وقاذفات أمريكا الاستراتيجية "بي 52" ستراتوفورتريس.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أنظمة الدفاع الجوي, قاذفات أمريكية, روسيا, القوات الجوية الروسية, مقاتلات حربية, ميغ 31
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