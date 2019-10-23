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18:44 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    مروحية كا-52 (أليغاتور) خلال مناورات لفوج المروحيات في المطار العسكري تشيرنيغوفكا في بريمورسكي كراي، روسيا

    أخطر مروحية هجومية في العالم… 8 معلومات عن "كا 52" الروسية

    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    رصد عسكري
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    تعد مروحية "كا 52" واحدة من أخطر المروحيات الهجومية في العالم، وتعمل النسخة البحرية منها على متن حاملات الطائرات "ميسترال"، التي يملكها الجيش المصري.

    ويقول موقع "روشن هيليكوبتر" إن المروحية الروسية، تمثل الجيل التالي من المروحيات الهجومية، التي يمكنها مهاجمة الدبابات والأهداف الأرضية غير المدرعة على السواء، كما يمكنها استهداف تشكيلات القوات البرية والمروحيات المعادية، في مواجهات مباشرة على جبهة القتال، أو خلال عمليات تكتيكية.

    ويمكن للمروحية الروسية أن تقوم بعمليات الاستطلاع، ومرافقة القوات البرية خلال تقدمها في ساحات القتال، بحسب الموقع الروسي، وفيما يلي 9 معلومات عن المروحية الهجومية الخطيرة:

    1- تجهز روسية تلك المروحية بأحدث وسائل التحكم في النيران، والتقنيات العسكرية الخاصة بالمروحيات الهجومية.

    2- يتكون طاقم المروحية من فردين في قمرة قيادة بها مقعدين، وتمتلك قدرة هائلة على المناورة بفضل مراوحها المزدوجة.

    3- يمكنها العمل في الأجواء الحارة والثلجية على السواء، ويصل مستوى تحليقها إلى أكثر من 5 آلاف متر، بحسب "روشن هيليكوبترز".

    4- تصل السرعة القصوى للمروحية إلى 300 كم / الساعة، بحسب موقع "إير فورس تكنولوجي".

    5- طول الطائرة 13.53 مترا، وقطر مراوحها الرئيسية 14.5 مترا، وارتفاعها 4.95 مترا، ويصل وزنها عند الإقلاع إلى 10.8 طن.

    6- يضم تسليح المروحية مدفع رشاش عيار 30 مم، و12 صاروخ مضاد للدبابات، و4 صواريخ مضادة للطائرات، إضافة إلى إمكانية تزويدها بأنواع أخرى من الأسلحة، بحسب موقع "ميليتري توداي" الأمريكي.

    7- تستخدم روسيا تلك الطائرة، إضافة إلى مصر، التي تعاقد على شراء عدد منها للعمل على حاملات المروحيات "ميسترال"، بحسب موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.

    8- تمتلك الطائرة مراوح محورية مزدوجة يتكون كل منها من 3 شفرات، ويساعد هذا التصميم في امتلاك الطائرة قدرة كبيرة على المناورة.

    9- تتميز النسخة البحرية للمروحية "كا 52" في النظام الناقل، الذي يسمح بطي شفرات المروحية لتناسب السفينة الحاملة "ميسترال".

    وكانت روسيا قد طورت هذا الطراز لاستخدامه على متن حاملتي الطائرات "ميسترال" اللتين كانتا قد صنعتا بناء على طلب موسكو لاستخدامهما في تدعيم الأسطول البحري الروسي، إلا أن الصفقة أُلغيت نتيجة عقوبات الغرب على روسيا بعد أحداث أوكرانيا، أي أن حاملتي الطائرات "ميسترال" اللتين اشترتهما مصر من فرنسا صنعتا خصيصا لمروحيات "كا-52" المسماة "أليغاتور".

    وبهذا تكون مصر قد فازت بصفقة نادرة التكرار، شارك في تصنيعها بلدان كبيران في عالم السلاح بحرياً وجوياً، وتضافرت فيها خبرات عسكرية وتكنولوجية متطورة عالية متعددة الأطراف.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الحرب الجوية, مروحية هجومية روسية, مروحية كا 52
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