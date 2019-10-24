لأول مرة... صواريخ "إس-400" تشارك في مناورات خارج روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نقل منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-400" إلى خارج روسيا.

وتم نقل كتيبة صواريخ "إس-400" إلى صربيا للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وصربيا.

ولم يسبق لمنظومات "إس-400" أن شاركت في مناورات عسكرية خارج روسيا.

وحملت وحدات من قوات الدفاع الجوي الروسية معها أيضا مجموعة من منظومات "بانتسير إس" الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات.

وتتضمن فعاليات مناورات "الدرع السلافي 2019" قيام قوات الدفاع الجوي بصد الهجوم الجوي.

وتستضيف صربيا المرحلة الثانية من مناورات "الدرع السلافي 2019"، التي تستمر حتى 29 أكتوبر/تشرين الأول. وكانت المرحلة الأولى جرت في سبتمبر/أيلول في مقاطعة أستراخان في روسيا.