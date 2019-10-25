روسيا تنقل أسلحة الدفاع الجوي إلى البلقان... فيديو

ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يُظهر وصول منظومة "بانتسير-إس" الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات إلى قاعدة "باتاينيتسا" الجوية في صربيا.
كما نقلت وزارة الدفاع الروسية منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-400" إلى البلقان.
وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نقلا عن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن صربيا اشترت منظومة "بانتسير-إس".
وخصصت منظومة "بانتسير-إس" لحماية المنشآت المدنية والعسكرية من الهجوم الجوي. وتتصدى المنظومة لوسائل الهجوم الجوي بالصواريخ والقذائف. وتحتوي منظومة "بانتسير-إس" على 12 صاروخا و1400 قذيفة.
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