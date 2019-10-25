البحرية السعودية تشارك في أكبر مناورات دولية

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن القوات البحرية الملكية السعودية تشارك في أكبر مناورات بحرية في العالم، وهو التمرين البحري الدولي المختلط المتعدد الجنسيات (IMX 19) بالقيادة البحرية الأمريكية في كل من شمال الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب وسواحل جمهورية جيبوتي وخليج العقبة في الفترة ما بين 27 صفر1441هـ إلى 17 ربيع الأول1441هـ (25 أكتوبر/تشرين الأول إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني) بمشاركة 56 دولة و6 منظمات دولية.

وذكرت الوكالة أن التمرين الأكثر شمولاً في العالم يهدف إلى تعزيز العلاقات وقابلية العمل المشترك بين القوى الداعمة وعمليات الأمن البحري من خلال العمل سويا بين القوات المشاركة، بهدف ردع الأخطار التي تهدد حرية الملاحة، إضافة إلى إظهار العزم العالمي للحفاظ على حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة البحرية.