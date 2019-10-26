رادار متميز لكشف الأهداف الجوية يظهر في مصر

أفادت معلومات صحفية برصد رادار "بروتيفنيك" من صنع روسي في مصر.

وشوهد هذا الرادار في منطقة مدينة السادس من أكتوبر وفقا لـ"روسيسكايا غازيتا".

​ويتميز رادار "بروتيفنيك" باحتوائه على هوائي رقمي، وتتلخص وظيفته الأساسية في مراقبة السماء واكتشاف ومتابعة أهداف بعيدة على ارتفاعات كبيرة.

يذكر أن رادار "بروتيفنيك" يستطيع اكتشاف أهداف على بعد يصل إلى 400 كيلومتر على ارتفاع 80 كيلومترا، ويقدر على اكتشاف ومتابعة 150 هدفا تتحرك بسرعة 60 إلى 8000 كيلومتر في الساعة.

يجدر بالذكر أن وحدات من قوات الدفاع الجوي الروسية والمصرية تجري تدريبات مشتركة تعرف باسم "مناورات سهم الصداقة 2019" في مصر في الفترة ما بين 26 أكتوبر/تشرين الأول إلى 7 نوفمبر/تشرين الثاني.