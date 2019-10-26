تركيا تعتزم شراء 36 مقاتلة روسية

يمكن لأنقرة وموسكو الاتفاق أيضا على أن تركيا سوف تبدأ في إنتاج بعض المكونات للطائرات الروسية في المستقبل، وفقا لصحيفة "Daily Sabah".

وفي الوقت نفسه ، في 22 أكتوبر/تشرين الأول ، أعرب رئيس الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري والفني دميتري شوغاييف عن رأي مفاده أنه من السابق لأوانه الحديث عن عقد مفاوضات بشأن توريد مقاتلات سو-35 وسو-57 إلى تركيا. ومع ذلك، فإن المشاورات جارية.

هذا وكان قد أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته معرض "ماكس-2019" للطيران، اهتمامه بشراء مقاتلات "سو-57" الروسية، ليؤكد له نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وجود هذه الإمكانية.

كما أنه يستبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شراء طائرات مقاتلة من طراز سو-35 وسو- 57 من روسيا بدلا من طائرات إف-35 الأمريكية، في أعقاب قرار الولايات المتحدة تعليق مشاركة تركيا في برنامجها لتصنيع الطائرات الملقبة بالشبح.