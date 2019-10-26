روسيا تنشر رادار أسرع من الصوت في القطب الشمالي

نشرت روسيا مجمع الرادار "ريزونانس-إن"، قادر على اكتشاف أهداف خفية وأسرع من الصوت، في أرخبيل نوفايا زيماليا. سيتولى المجمع مهمة قتالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وقال إيفان نازارينكو، المدير العام لمركز أبحاث "ريزونانس" إن هذا الرادار الثالث من هذا النوع في القطب الشمالي. المحطة متصلة، مبنية وجاهزة للاستخدام القتالي. والآن، تقوم لجنة مشتركة بين الإدارات بالعمل لاستقبال ونقل الرادار إلى الدفاع الجوي لأسطول الشمال.

ووفقا له، تم بالفعل نقل أربع محطات إلى الجيش، الخامسة في المرحلة النهائية من الإنتاج. تم تصميم جميع رادارات "ريزونانس" للسيطرة على المجال الجوي فوق القطب الشمالي. يمكن للمدى الذي يعمل فيه الرادار أن يتم اكتشاف أهداف الشبح بفاعلية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وتحلق بسرعة تصل إلى 20 ماخ.

يستخدم الرادار مبدأ انعكاس الرنين للموجات الراديوية من جسم ما، مما يؤدي إلى زيادة حادة في سطحه العاكس الفعال، ويتراوح مدى الكشف وتحديد الأهداف للأهداف الديناميكية الهوائية على بعد 600 كيلومتر وعلى ارتفاع يصل إلى 100 كيلومتر وللأهداف البالستية - 1200 كيلومتر.