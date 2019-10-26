Widgets Magazine
تسجيل
10:53 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    غواصة أمريكية

    أخر طوربيد... غواصة أمريكية أغرقت نفسها قبل 75 عاما

    CC0 / U.S. Naval Sea Systems Command
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    كانت الغواصة يو إس إس تانغ (SS-306) من فئة "بالاو" هي الأكثر عدد في البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية - تم بناء 120 غواصة من هذا النوع.

    تم إنزال يو اس اس تانغ في 17 أغسطس/أب عام 1943. بعد بضعة أشهر، في 15 أكتوبر/تشرين الأول، تم قبولها في البحرية الأمريكية. وفي 22 يناير/كانون الثاني 1944، غادرت الغواصة بيرل هاربور لبدء أول دورية لها.

    تجدر الإشارة إلى أن المسار القتالي لسفينة USS Tang وطاقمها كان ناجحًا للغاية - أثناء الخدمة، قامت بإغراق 33 سفينة عدو. لهذه النجاحات، حصل قائد الغواصة ريتشارد أوكان على ميدالية الشرف، وهي أعلى جائزة عسكرية في الولايات المتحدة. ولم يمكن لأحد أن يتخيل ما سيحدث خلال الدورية الخامسة، والتي كانت الأخيرة لUSS Tang.

    أبحرت الغواصة للقيام بدوريتها الخامسة في نهاية سبتمبر/أيلول - بعد أقل من عام من قبولها في البحرية. على الرغم من الخدمة القصيرة، بحلول هذا الوقت أصبحت تانغ واحدة من أكثر الغواصات إنتاجية في فئتها، وعلى مدار ثمانية أشهر من الخدمة، اكتسب طاقمها تجربة قتالية جادة. تزودت الغواصة بالوقود في جزيرة ميدواي، وتوجهت إلى مضيق فورموزا (مضيق تايوان حاليًا). تم اعتبار المياه شمال شرق جزيرة تايوان ملغومة، وعرض على القائد خيار الانضمام إلى مجموعة من الغواصات الأمريكية العاملة في المنطقة أو تجاوز الجزيرة من الجانب الشمالي وحده. وقع الاختيار على الخيار الثاني، بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

    ما حدث لـ "يو إس إس تانغ" خلال دوريتها الأخيرة أصبح معروفًا من كلمات قائدها ريتشارد أوكان.

    في البداية، كل شيء يسير بشكل جيد. في ليلة 10-11 أكتوبر، أغرقت الغواصة سفينتي شحن يابانيتين. في 23 أكتوبر، لاحظ الطاقم قافلة كبيرة وبدأوا في ملاحقتها. تانغ نجحت في التسلل إلى وسط تشكيل العدو، وتحت غطاء الليل، نفذت هجوم طوربيدي جريء من موقع فوق الماء. كانت سفن العدو قريبة جدًا لدرجة أنهت حاولت اصطياد الغواصة، لكن الإجراءات التي قام بها الطاقم سمحت بتجنب تصادم خطير. ونتيجة لهذا الهجوم، غرقت ثلاث سفن شحن أخرى.

    في اليوم التالي ، 24 أكتوبر 1944، واجهت تانغ مرة أخرى العدو. هذه المرة كانت قافلة كبيرة، والتي لم تشمل فقط سفن الشحن، ولكن أيضا ناقلات نفط ومرة أخرى هجوم ناجح - تمكن الغواصون الأمريكيون من تدمير المدمرة المرافقة وإغراق سفينتين تجاريتين.

    بحلول صباح 25 أكتوبر ، بقي آخر طوربيد مارك 18 على متن الغواصة، وقرر القائد إطلاقه من أجل القضاء على المدمرة التالفة للعدو. بعد ذلك، يمكن للغواصة العودة إلى القاعدة. في الساعة 2:30 صباحًا ، تم إطلاق طوربيد. يبدو أن المدمرة اليابانية لم يكن لديها أي فرصة تقريبًا. ومع ذلك، بعد فترة وجيزة من الإطلاق، حدث عطل في آلية التحكم في الطوربيد، ونتيجة لذلك انحرف إلى اليسار وبدأ في الدوران. ورصدوا هدفا يقترب من غواصة على الجسر. تحرك الطوربيد حول الغواصة ، وضاقت الدائرة بسرعة. أعطى القائد الأمر لزيادة السرعة والدوران إلى اليمين، ولكن بعد فوات الأوان. بعد حوالي 20 ثانية من مغادرة الطوربيد للغواصة، أصابت الجزء الخلفي للغواصة نفسها.

    كان الانفجار قوياً لدرجة أن حتى الموجودين في الحجرات الأمامية أصيبوا بجروح خطيرة. قبل بضع ثوانٍ من الانفجار، تمكن القائد من إعطاء الأمر بإغلاق باب المقصورة. وألقت قوة الانفجار، به وبثمانية أشخاص في البحر. نجا أربعة منهم فقط، بمن فيهم القائد نفسه.

    غمرت المياه ثلاث حجرات، وغرقت الغواصة  إلى عمق 55 مترا. داخل الغواصة، كان هناك أفراد من الطاقم ما زالوا على قيد الحياة. اندلع حريق على متن الغواصة. لقد نجحوا في إخماده، لكن المقصورات الباقية امتلأت بالدخان من الكابلات المشتعلة. على الرغم من الصعوبات الكثيرة، قام أفراد الطاقم الباقين بتدمير الوثائق السرية واستعدوا للإخلاء من الغواصة. للقيام بذلك، استخدموا غرفة الإنقاذ. للأسف، تمكن أربعة من أصل ثلاثة عشر من الخروج حيا إلى السطح.

    تم التقاط جميع الناجين من السفن اليابانية. تم إرسال الأمريكيين إلى معسكر لأسرى الحرب، والذي سيطر عليه الجيش الأمريكي بعد أقل من عام على الحادث. وما زالت الغواصة يو إس إس تانغ هي الغواصة الوحيدة في العالم التي غرقت بطوربيداتها الخاصة.

    انظر أيضا:

    الصين تعد مفاجأة عسكرية للغواصات الأمريكية
    إطلاق غواصة أمريكية لأربعة صواريخ نووية... فيديو
    كيف أطلقت مقاتلة أمريكية النار على نفسها
    الكلمات الدلالية:
    الحرب العالمية الثانية, غواصة, الولايات المتحدة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة الأزياء الرومانية مادالينا ديانا غينيا على السجادة الحمراء في الحفل الـ14 للمهرجان السينمائي في روما، لحضور العرض الأول لفيلم الرجل الإيرلندي (The Irishman)
    الجيش السوري يدخل منبج واحتجاجات تجتاح لبنان والعراق.. صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    لماذا لا تجرؤ الولايات المتحدة على مهاجمة روسيا
    لهذا السبب لا تجرؤ أمريكا على مهاجمة روسيا
    تفاصيل القمة روسيا - أفريقيا
    تفاصيل القمة "روسيا - أفريقيا"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك