حاملة الصواريخ "تو-160" تقوم برحلة ليلية فوق المحيط الهندي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حاملات الصواريخ تو-160 قامت برحلة ليلية فوق المحيط الهندي في جنوب أفريقيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "قامت حاملات الصواريخ تو-160 الروسية في الليل برحلة فوق المحيط الهندي في إطار الزيارة الدولية للمجموعة الجوية لقوات الفضائية الروسية إلى جنوب أفريقيا.

وأضافت الوزارة أن الاقلاع تم من مطار ووتركلوف (جنوب أفريقيا) وتم الهبوط في مطار جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا).

وأشارت الوزارة إلى أن الرحلة تمت وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 23 أكتوبر عن هبوط حاملتي صواريخ روسيتين من طراز تو-160 في قاعدة وتركلوف بجنوب أفريقيا، بعد قطع مسافة 11 ألف كيلومترا وتحليق لمدة 13 ساعة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الزيارة التي تقوم بها حاملتا الصواريخ تأتي في إطار "تعزيز التعاون الثنائي العسكري وتطوير التفاعل بين القوات الجوية الروسية والجنوب أفريقية".