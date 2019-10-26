القوات الجوية الأمريكية تحصل على طائرة مسيرة سرية

وفقا لموقع"NPlus1"، حصل سلاح الجو الأمريكي على سبع طائرات جديدة.

وتعتبر أحدث طائرات مسيرة RQ-180 من صنع شركة Northrop Grumman سرية. لا يوجد سوى القليل من المعلومات عنها.

من المعروف أن التطوير بدأ بعد عام 2005، حيث قامت الطائرة بأول رحلة لها في عام 2010، ومنذ عام 2014، تم اختبار هذه الطائرة. يفترض، أن RQ-180 بطول بدن 10 أمتار وباع جناحيها من 40 مترا. وتتمثل المهمة الرئيسية في إجراء استطلاع في ظروف مواجهة العدو، الذي لديه نظام دفاع جوي وسلاح جوي متطور. وأعلن عن أنها يمكن أن تبقى في الجو لمدة 24 ساعة على ارتفاع يصل إلى 18 كم.

على ما يبدو، فإن الطائرة الجديدة هي تطوير لمشروع J-UCAS ، والذي تعمل عليه القوات البحرية والقوات الجوية الأمريكية منذ أوائل الألفينيات. كان الهدف من مشروع J-UCAS هو إنشاء منصة مسيرة ترضي الأسطول والطيران. في نهاية عام 2005، تم تقسيم هذا البرنامج إلى قسمين - سلاح الجو السري والبحرية UCAS-D . ربما تكون RQ-180 من جزء من هذا البرنامج السري، وفقا للموقع.

حتى الآن، لدى سلاح الجو سبع طائرات حديثة، جميعها في سرب الاستطلاع 472 التابع لسلاح الجو الأمريكي في قاعدة بيل الجوية في كاليفورنيا. تم تصميم RQ-180 لاحتلال مكانة متخصصة في عمليات الاستخبارات، والتي احتلتها حتى عام 1999 طائرة الاستطلاع الأسرع من الصوت SR-71 Blackbird.