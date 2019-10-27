وزارة الدفاع الروسية ترسل عشرات العربات المدرعة إلى سوريا

ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الوزارة أرسلت عشرات العربات المدرعة من طراز "تيغر" و"تايفون-أو" للشرطة العسكرية في قاعدة حميميم الجوية في سوريا.

في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع أن حوالي 300 من رجال الشرطة العسكرية الروسية وصلوا إلى سوريا للمساعدة في سحب القوات الكردية من الحدود مع تركيا.

وقالت الخدمة الصحفية: "تم إرسال العشرات من العربات المدرعة على متن طائرات النقل العسكرية "إيل-76" إلى القاعدة الجوية حميميم في سوريا، حيث ستقوم الشرطة العسكرية الروسية بمهام خاصة على الحدود السورية التركية باستخدامها. تم إرسال مركبات مدرعة من طراز "تيغر" و"تايفون-أو" إلى سوريا من المطارات العسكرية في منطقة روستوف وإقليم كراسنودار ".

تجدر الإشارة إلى أن المركبات المدرعة مصممة لنقل الأفراد وتثبيت مختلف المعدات أو أنظمة الأسلحة، ومجهزة بنظام إدارة المعلومات، وكذلك تكييف الهواء.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الخدمة إلى أن الشرطة العسكرية قد بدأت بالفعل في المساعدة لضمان سلامة السكان.