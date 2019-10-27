مروحية ضد مقاتلة... كيف أسقطت "مي-24" العراقية "إف-4" الإيرانية

مر 30 عامًا منذ أول رحلة لمروحية "مي-24"، في سبتمبر/أيلول الماضي، وعلى مر السنين أثبتت المروحية نفسها ليس فقط كوسيلة فعالة لمكافحة المركبات المدرعة والقوى العاملة، ولكن أيضا القدرة على الصمود في وجه الأعداء في الجو.

في 27 أكتوبر/تشرين الأول 1984 ، ذكرت صحيفة بغداد أوبزرفر العراقية الرسمية أنه بالقرب من قرية عين خوش، أسقطت مروحية من طراز "مي-24" طائرة إيرانية مقاتلة من طراز F-4 Phantom II.

كما ذكرت قناة "زفيزدا" في عام 2015، تطورت الأحداث على النحو التالي. قام طيار إيراني على متن مقاتلة مسلحة بصواريخ شريك لتدمير الرادارات بمهاجمة "الدبابة الطائرة"- تلقت الطائرة من طراز مي-24 هذا الاسم بفضل درعها القوي. حلقت المروحية على ارتفاع منخفض للغاية، ولذلك فشل الهجوم الأول للمقاتلة. قرر الطيار الإيراني إطلاق النار على طائرة مي-24 من مدفعية من نوع فولكان عيار 20 ملم.

عندما لاحظ الطيار العراقي "وجود طائرة من طراز F-4"" قادمة نحوه، لم يقم بإجراء مناورة التهرب، لكنه أطلق "سحابة" من صواريخ إس-5 غير الموجهة نحو طائرة العدو، وقد ضرب أحد هذه الصواريخ بدن الطائرة الإيرانية من طراز F-4 وحولها إلى كومة من الحطام".

وأشارت القناة إلى أن 32 صاروخ إس-5 غير موجه مر على بعد مسافة 3.5 كيلومتر.

تجدر الإشارة إلى أن التقارير حول مبارزة جوية فريدة ظهرت في خضم الحرب العراقية الإيرانية، عندما كانت جميع أطراف النزاع منخرطة بنشاط في نشر معلومات خاطئة.

لم يتم تأكيد المعركة وفقدان المقاتلة في إيران. ومع ذلك، من الناحية النظرية، مثل هذه المواجهة يمكن أن تكون قد حدثت بالفعل. في عام 1995، أفاد موقع airwar ، في مقال بعنوان "تطوير المروحيات القتالية"، أنه في عام 1968، وشن الأمريكيون معارك جوية تدريبية باستخدام AH-1G مع مقاتلات F-4 وF-8.

وتابع الموقع: "اتضح أنه بالنسبة للطائرات، فإن المروحيات، وخاصة المروحيات الهجومية، هي أكثر الأهداف الجوية" غير المريحة"، وانتهت المعارك بانتصارBell AH-1 Cobra . وفي حالة أخرى، أسقطت مروحية قتالية هدفًا بصاروخ AIM-9 Sidewinder حلقت بسرعة 800 كيلومتر في الساعة.