طائرة "البنتاغون" السرية تجري تجارب عسكرية في الفضاء

كشف سلاح الجو الأمريكي تفاصيل جديدة حول طائرته الفضائية السرية، التي أطلقها "البنتاغون"، من أجل إجراء تجارب عسكرية سرية في الفضاء.

وكشف موقع "سبيس دوت كوم" المعني بأخبار الفضاء أن طائرة "إكس-37 بي" الفضائية السرية هبطت، مساء الأحد، في ولاية فلوريدا، بعدما سجلت أطول رحلات مدارية استمرت لنحو عامين كاملين.

​وكانت تجري تلك الطائرة السرية مجموعة من الاختبارات على التقنيات العسكرية في قلب الفضاء، من دون أن تفصح عن طبيعة تلك الاختبارات.

وأوضح سلاح الجو الأمريكي إن الطائرة الفضائية السرية، تم تصنيعها من قبل شركة "بوينغ"، وتعتبر من الطائرات المسيرة من دون طيار.

US Air Force's X-37B Space Plane Lands After Record 780-Day Mystery Mission https://t.co/knKUsrCmJo pic.twitter.com/8UMYYG0ANe — SPACE.com (@SPACEdotcom) October 27, 2019

​وقضت طائرة "إكس – 37 بي" 780 يوما متواصلا في الدوران حول الأرض، في خامس مهمة سرية تقوم بها، ضمن برنامج الاختبارات العسكرية المدارية.

Air Force's X-37B space plane landed successfully Sunday at Kennedy Space Center, but it didn't come down quietly https://t.co/y7VqAZBahJ pic.twitter.com/rsAgjwoAoM — CNN (@CNN) May 8, 2017

​ويبلغ حجم الطائرة العسكرية الفضائية السرية، حجم الحافلة الصغيرة، والتي تتشارك في الكثير من الصفات التصميمية مع مكوك فضاء "ناسا" الذي تم إطلاقه في عام 2017 على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس".

The #US Air Force’s X-37B #space #plane has broken its own record, spending 719 consecutive days in orbit. The mission was only scheduled to last 270 days. #airplanes

👉 https://t.co/oDZF6ucOZo pic.twitter.com/Ke6KiGvmRZ — Allianz Partners (@AllianzPartners) October 14, 2019

​وقالت وزيرة سلاح الجو الجديدة، بابرا باريت، في بيان: "تواصل إكس-37 بي إظهار أهمية الطائرات الفضائية المعاد استخدامها. كل مهمة ناجحة تؤدي إلى تطور القدرات الفضائية لأمتنا".