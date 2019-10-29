"شيلكا" يحمي من هجوم... الجيش المصري يستخدم أقوى نسخ المدفع الأسطوري

واستُخدِم مدفع "زي إس أو-23-4إم4"، وهو مدفع ذاتي الحركة، خلال مناورات الجيش المصري لحماية وحدات عسكرية تضم دبابات "إم60أ3" ومركبات "بي إم بي 1" من الهجوم الجوي، وفقا لـ"فيستنيك".

وينظر الخبراء العسكريون إلى مدفع "زي إس أو-23-4إم4" بأنه الأكثر تطورا بين نسخ المدفع الأسطوري، يقدر على مكافحة الأهداف الجوية المختلفة بما فيها الطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة (كروز)، في كل الظروف الجوية في أي وقت من النهار والليل.

ويضرب مدفع "شِيلْكا" الأهداف بالقذائف عيار 23 ملم والصواريخ. ويبلغ مداه 2500 متر أفقيًا و1500 متر عموديًا عند استخدام القذائف، و5000 متر و3500 متر على التوالي عند استخدام الصواريخ.

ويقدر مدفع "شِيلْكا" على اكتشاف الأهداف الجوية على بعد 34 كيلومترا، ويستطيع متابعتها على بعد يختلف من 20 مترا إلى 10000 متر، وبإمكانه أن يصيب هدفا يطير بسرعة 500 متر في الثانية.