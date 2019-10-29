"كونكورس" ضد "أبرامز"... رد صاروخي على انتشار دبابات الناتو

وتم تطويرها لتقدر على اختراق ما تحمله دبابات القتال الرئيسية المعاصرة من دروع إضافية.

وجربت القوات البيلاروسية الصواريخ الجديدة خلال المناورات التي استخدمت فيها صواريخ "كونكورس إم" لتدمير ناقلة الجنود المدرعة القديمة التي سُحبت من الخدمة في وقت سابق. وانهار برجها بعد أن أصابها أحد الصواريخ.

وبالإضافة إلى المدرعات تقدر صواريخ "كونكورس إم" على تدمير مرابض النيران المحصنة والمروحيات على ارتفاعات منخفضة في كل الظروف الجوية في أي وقت من النهار والليل. ويمكن أن يبلغ مدى صاروخ "كونكورس إم" 4000 متر.

واعتبِر عرض الصواريخ المطورة المضادة للدروع بمثابة الرد على انتشار المزيد من دبابات ومدرعات الناتو (حلف شمال الأطلسي) في منطقة البلطيق، كما أشارت إلى ذلك "روسيسكايا غازيتا".