سلاح الجو الأمريكي يعتزم استخدام "مي-24" الروسية في التدريبات

ونقلت قناة "آر تي" عن طلب مقدم من الوزارة الجوية العسكرية الأمريكية بأنه يجب على المقاول توفير مروحيتين روسيتين من طراز مي-24 على الأقل، بالإضافة إلى طاقم مؤهل وأخصائي صيانة ومواد تدريب.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على المقاول تقديم التوجيه للطائرات والتدريب الأرضي ودعم الطيران ودعم المعلومات من أجل "تكوين رؤية واقعية للتهديد الذي تشكله المروحيات على سرب الإنقاذ الجوي ديفيس مونتن رقم 55 "في ولاية أريزونا."

ويوضح أن سلاح الجو الأمريكي يحتاج إلى طائرة مي-24 الروسية في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، في إطار التدريبات "لمواجهة الدعم الجوي للعدو".

في مارس/آذار من هذا العام، كان سلاح الجو الأمريكي يبحث عن طيارين لتطوير مهارات لمقاومة المروحيات من طراز "مي-24دي".