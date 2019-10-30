تزويد مروحيات "كا-52" بنظام رادار جديد بعيد المدى

سوف تكون المروحية القتالية الروسية الحديثة "كا-52إم" قادرة على التعرف على الهدف حتى على مسافة 150 كم.

كان من المفترض سابقًا أن مروحية "التمساح" الجديدة سيتم تزويدها بنسخة حديثة من أحد الأنظمة الحالية. ومع ذلك، فمن المعروف الآن أن الطائرة ستحصل على رادار جديد بهوائي صفيف نشط مرحلي، أنتجته شركة "زاسلون" في سان بطرسبورغ، وفقا لموقع janes.

من السمات المميزة لنظام الرادار هذا، وجود 640 وحدة من وحدات الإرسال والاستقبال، والتي بفضلها تمكنت "كا-52 إم" من زيادة نطاق الكشف والتعرف على الهدف بشكل كبير. لذلك، سوف تكون المروحية قادرة على اكتشاف مجموعة من الدبابات على مسافة 45 كم، وجسرا للسكك الحديدية أكثر من 100 كيلومتر. لن تتمكن السفينة الحربية المدمرة من الاختباء من "التمساح"، حتى على مسافة 150 كيلومترا.

أصبحت الأهداف الجوية أيضًا متاحة أكثر لـ"كا-52إم" المحدثة. على وجه الخصوص، سوف تجهز الطائرة برادار جديد. كما يتم العثور على مقاتلة على بعد 50 كم من "التمساح".

في وقت سابق، تم الإبلاغ عن اختبار روسيا لرادار جديد مع عناصر الذكاء الاصطناعي. إنه قادر على مسح الأراضي بنصف قطر 600 كيلومتر.