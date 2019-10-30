دبابة سورية تحتمل الإصابة بصاروخ قوي

وتمكن طاقم الدبابة من اقتيادها إلى مكان آمن ليحافظ على حياة أفراده وسلامة الدبابة.

ويتبين من الفيديو أن الصاروخ، وهو صاروخ موجه عصري على الأرجح، أصاب الجزء العلوي الأقل حماية من برج الدبابة أمام مكان وجود المنشّن. وتمكن المنشن الجريح من الخروج من الدبابة بمساعدة الرفاق، فيما لم يصب قائد الدبابة والسائق بأذى على ما يبدو.

ولو كانت الدبابة، وهي من طراز"تي-72إم1"، مزودة بمنظومة الحماية الدينامية لما كانت هناك إصابات.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن جبال اللاذقية تشهد الآن معارك ضارية.