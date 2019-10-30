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09:30 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    مقاتلة الجيل السادس

    إعلام أمريكي يتحدث عن الطائرات الروسية التي من الأفضل "ألا تراها فوقك"

    © Photo/ Alexandrov jets
    رصد عسكري
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    روسيا لديها ترسانة ضخمة من الأسلحة. على الرغم من أن بعض الأنظمة قد بقيت منذ الحقبة السوفيتية، بفضل التحسينات والتحديث، فإنها تشكل خطرا جسيما على الأعداء المحتملين للكرملين، وفقا لمجلة "ناشيونال إنترست".

    قام الكاتب، كاليب لارسون، بوضع قائمة بأخطر القاذفات الروسية، وهي أسلحة الكرملين التي لا غنى عنها، التي تسمح لموسكو بالتفوق في التنافس الجوي.

    يقول المنشور: "لن ترغب أبدًا في رؤيتها فوقك (قاذفات القنابل الروسية)".

    "الدب"

    القاذفة الاستراتيجية تو-95 "الدب" هي أسرع طائرة تربينية في العالم. في عام 1950، كلف توبوليف بتصميم قاذفة ثقيلة جديدة بعيدة المدى يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة. لهذا الغرض، كانت هناك حاجة إلى محركات خاصة، والتي لا يمكن أن توفر للطائرة القدرة الاستيعابية اللازمة فحسب، بل تستهلك أيضًا القليل من الوقود. وتم تطوير أقوى محرك توربيني "إن كي-12" في الاتحاد السوفيتي.

    وأشار الكاتب: "باستخدام مجموعتين من المراوح ذات الدوران العكسي، لا يزال إن كي-12 يستخدم في تو-95 حتى الآن".

    يلفت كاليب لارسون انتباه القراء أن  إن كي-12 ليس قويًا للغاية فحسب، ولكنه أيضًا عالي الصوت بشكل لا يصدق. وبالتالي، عندما يكون الغرض من المهمة هو حمولة قوية، وليس التخفي، فإن "الدب" الروسي سوف يؤدي مهامه بشكل جيد.  الترقيات المستمرة زادت بشكل كبير من حياة القاذفة، والتسليح الجديد يجعل من تو- 95 طائرة حربية خطيرة. ربما ستبقي طائرة "الدب" في الخدمة لدى روسيا حتى الأربعينيات.

    تو-95 تطلق صواريخ خي-101 في سوريا
    © Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation
    تو-95 تطلق صواريخ "خي-101" في سوريا

    تو-22

    الطائرة تو-22إم ، التي يطلق عليها التحالف الشمالي غالبًا اسمBackfire ، صنفت في قائمة أكثر القاذفات خطورة في روسيا. يلاحظ الكاتب أن التوازن بين الهبوط المناسب والتعامل مع الإقلاع مع رحلة بحرية جيدة والسرعة العالية يوفره جناح الاكتساح العكسي.

    وقال الكاتب: "تحمل الطائرة تو-22إم حمولة قنبلة قوية ويمكن أن تطير بسرعة قصوى تبلغ 1.88 ماخ. ومن المثير للاهتمام، أنها تحتوي على مدفع مزدوج السبطانة عياره 23 مم في الذيل، ويتم التحكم فيه عن بعد ".

    وفقًا له، كان إدخال تو-22إم في أوائل سبعينيات القرن العشرين وقتًا غريبًا بالنسبة للقاذفات الأسرع من الصوت ، نظرًا لأن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات قد تم الاعتراف بها على نطاق واسع. ومع ذلك، على الرغم من التقادم الفني لـ Backfire، إلا أن التحديث المستمر للرادار والمعدات الإلكترونية بالاقتران مع صواريخ جو-أرض المُحسَّنة حافظ على وجود الطائرة.

    تو-22
    © Sputnik . N. Verinchuk
    تو-22

    "تو-160"

    وبطبيعة الحال، تم تصنيف تو-160  كأفضل قاذفات روسية.

    وكتب لارسون واصفا خصائص الطائرة، "إن تو- 160 هي حقًا طائرة وحشية".

    كما أشار أن تو- 160 هي آخر قاذفة تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي. وهي أثقل حاملة صواريخ في العالم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تصل هذه الطائرة المقاتلة إلى سرعات تزيد عن اثنين ماخ. يؤدي تحديث الرادار وتعيين الهدف، إلى جانب إعادة تشغيل إنتاج هيكل الطائرة في عام 2019 ، إلى الحفاظ على تو-160 في الخدمة.

    قاذفة القنابل والصواريخ تو-160
    © Sputnik . Alexey Kudenko
    قاذفة القنابل والصواريخ "تو-160"
    "باك دا"

    على الرغم من أن باك دا قيد التطوير حاليًا، إلا أنها ستصبح بالتأكيد واحدة من أكثر القاذفات فتكا في العالم. بعد بدء تشغيل باك دا، يمكنها استبدال القاذفات الأسرع من الصوت تو-160و تو-95.

    باك دا- هي قاذفة شبح بعيدة المدى من الجيل التالي، نظيرة الأمريكية بي-2 سبريا. من المحتمل أن يكون لها تصميم "الجناح الطائر"، على الرغم من أن هذه المعلومات هي فقط من المواد الترويجية. لا توجد حاليا نماذج معروفة. ستكون هذه أول قاذفة روسية.

    تجري نسخ المطورة من تو-160 تدريبات طيران، لذلك من المحتمل أنه قبل الحصول على صور أو أو معلومات أكثر تحديدًا حول أول قاذفة روسية بعد مرور بعض الوقت. يشير المقال إلى أنه بعد دخول باك دا إلى الخدمة ، سيحصل الكرملين على "سهم" فتاك.

    قال لارسون: "من الناحية النظرية، فإن قدرات قاذفة الشبح هائلة".

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    الكلمات الدلالية:
    تو-22, تو-95, تو-160, سلاح روسيا
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