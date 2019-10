إعلام أمريكي يتحدث عن الطائرات الروسية التي من الأفضل "ألا تراها فوقك"

قام الكاتب، كاليب لارسون، بوضع قائمة بأخطر القاذفات الروسية، وهي أسلحة الكرملين التي لا غنى عنها، التي تسمح لموسكو بالتفوق في التنافس الجوي.

يقول المنشور: "لن ترغب أبدًا في رؤيتها فوقك (قاذفات القنابل الروسية)".

القاذفة الاستراتيجية تو-95 "الدب" هي أسرع طائرة تربينية في العالم. في عام 1950، كلف توبوليف بتصميم قاذفة ثقيلة جديدة بعيدة المدى يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة. لهذا الغرض، كانت هناك حاجة إلى محركات خاصة، والتي لا يمكن أن توفر للطائرة القدرة الاستيعابية اللازمة فحسب، بل تستهلك أيضًا القليل من الوقود. وتم تطوير أقوى محرك توربيني "إن كي-12" في الاتحاد السوفيتي.

وأشار الكاتب: "باستخدام مجموعتين من المراوح ذات الدوران العكسي، لا يزال إن كي-12 يستخدم في تو-95 حتى الآن".

يلفت كاليب لارسون انتباه القراء أن إن كي-12 ليس قويًا للغاية فحسب، ولكنه أيضًا عالي الصوت بشكل لا يصدق. وبالتالي، عندما يكون الغرض من المهمة هو حمولة قوية، وليس التخفي، فإن "الدب" الروسي سوف يؤدي مهامه بشكل جيد. الترقيات المستمرة زادت بشكل كبير من حياة القاذفة، والتسليح الجديد يجعل من تو- 95 طائرة حربية خطيرة. ربما ستبقي طائرة "الدب" في الخدمة لدى روسيا حتى الأربعينيات.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation

تو-95 تطلق صواريخ "خي-101" في سوريا