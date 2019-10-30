الشركات الروسية تبني سفنا حربية ليس لها نظائر في العالم

أعلن الأدميرال نيكولاي يفمينوف، القائد الأعلى للبحرية الروسية، أن أحواض بناء السفن الروسية بدأت في إنشاء فرقاطات متعددة الأغراض للمنطقة البحرية البعيدة وسفن الإنزال الكبيرة، وكذلك سفن الدفاع المضادة للألغام التي ليس لها نظائر في العالم.

وفقًا للأدميرال يفمينوف، فإن سفن الدفاع المضادة للألغام التي يتم بناؤها في حوض بناء السفن سريدني-نيفسكي ليس لها نظائر في العالم.

وقال يفمينوف: "في مايو/أيار، تم إطلاق كاسحة ألغام رابعة من مشروع 12700 "فلاديمير يميليانوف". تم بناؤها بعد سفينة "ألكسندر أوبوخوف" وسفينتين من سلسلتها - "غيورغي كورباتوف" و"إيفان أنتونوف". لا يزال بناء سفن هذا المشروع مستمر "ياكوف باليايف" و"بيوتر إليتشيف". وفي يوليو/تموز، تم جمع كاسحة الألغام السابعة للمشروع 12700 "أناتولي شليموف".

وأضاف أيضًا أن حوض بناء السفن "سيفيرنايا فيرف" يقوم ببناء عدة فرقاطات متعددة الأغراض للمنطقة البحرية البعيدة للمشروع 22350. في أبريل/نيسان 2019 ، تم بناء سفينتي "أدميرل أميلكو" و"أدميرال تشيتشاغوف".

ونقلت وكالات روسية عن يفمينوف أن حوض بناء السفن في بحر البلطيق، يقوم ببناء سفن إنزال كبيرة من مشروع 11711 "يانتار". قبل عام واحد، حصل الأسطول الشمالي على السفينة "إيفان غرين"، السفينة الرائدة في هذا المشروع. ويتم الانتهاء من اختبار "بويتر مورغونوف". هذا العام، تم بناء سفينتين إضافيتين كبيرتين، لكن وفقًا للمشروع المعدل، هما بي دي كي "فلاديمير أندرييف" و"فاسيلي تروشين".

أشار يفمينوف إلى أنه يتم بناء سفن صواريخ صغيرة من المشروع 22800 في سان بطرسبورغ وتتارستان، كما يجري تحديث الأسطول - يتم بناء سفن هيدروغرافية كبيرة وقوارب.

وفقًا للأميرال نيكولاي يفمينوف، فإن روسيا تظهر تمامًا السلطة السيادية في المحيطات. بلغ إجمالي رحلات السفن السطحية في عام 2019 حتى الآن أكثر من 12000 يوم تشغيل.

يعتبر يوم تأسيس الأسطول الروسي 30 أكتوبر/تشرين الأول 1696، واليوم يكمل 323 سنة.