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12:58 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    طائرة مسيرة في السماء

    "مطاردة وتدمير الطائرات المسيرة"...قدرات أحدث الأنظمة الروسية المضادة للدرون

    © AFP 2019 / Amer Almohibany
    رصد عسكري
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    يعمل الخبراء الروس على إنشاء مجمع مقاتلة مسيرة ونظام ليزر لمواجهة الطائرات المسيرة للعدو. قدمت المشاريع أكاديمية بطرس الأكبر العسكرية للقوات الصاروخية الاستراتيجية في معرض إنتربوليتيكس 2019.

    وستغطي أحدث مقاتلة القوات من الطائرات الصغيرة المسيرة حرفية الصنع، التي تستخدم عادة من قبل الإرهابيين. مهام باعث الليزر أوسع - يمكن استخدامه في العمليات الخاصة وقمع الأجهزة البصرية الأرضية. وصف الخبراء ابتكار أكاديمية قوات الصواريخ الاستراتيجية بأنه سلاح غير مكلف وفعال وسيكون مطلوبًا في مختلف أنواع وفروع القوات المسلحة.

    يتصدى المجمع لطائرات العدو عن طريق إطلاق النار. توجد حاويات إطلاق لصواريخ غير موجهة من عيار صغير تحت أجنحة المقاتلة. يقوم نظام التحكم في الطائرة بإطلاق الذخيرة في الوضع التلقائي، مع التركيز على بيانات جهاز قياس المسافة بالليزر.

    المعركة ضد "الطائرات اليدوية الصنع":

    تم تصنيع الطائرة المسيرة بتصميم ديناميكي "الجناح الطائر". الجزء العلوي من الجهاز مغطى ببطارية شمسية رقيقة من السيليكون. يتم تثبيت محرك كهربائي مع محرك الدفع اللولبي، ووحدة مسرعات، وبطارية قابلة للشحن، ونظام التحكم والملاحة عبر الأقمار الصناعية، وكاميرا مراقبة مستقرة على متن المقاتلة.

    كما أوضح دميتري دانيلوتشيف، المساعد الأول لرئيس الأكاديمية العسكرية لقوات الصواريخ الاستراتيجية، في محادثة مع RT ، المعركة ضد الطائرات المسيرة الحديثة ليست صعبة بشكل خاص. في رأيه أن "المنتجات الحرفية"، والتي يستخدمها المسلحون بنشاط في السنوات الأخيرة، بما في ذلك في الهجمات على قاعدة حمييم الروسية الجوية، تشكل تهديداً أكثر خطورة.

    وقال دانيلوتشيف: "إذا تحدثنا عن الطائرات المسيرة، فإن قنواتها الخاصة بنقل المعلومات والترددات وتحديد المواقع الجغرافية والخصائص التكتيكية والتقنية معروفة جيدًا. عندما يتم رصد مثل هذه الطائرة، يمكن التصدي لها بالوسائل العادية، على سبيل المثال، أنظمة الحرب الإلكترونية. ومع ذلك، فمن الأصعب التعامل مع "الطائرات يدوية الصنع. يجب على المجمع أن يبسط هذه المهمة."

    المقاتلة المسيرة مصممة للقيام بدوريات في المجال الجوي، والتي تحلق خلالها على طول طريق معين. ومع ذلك، يمكن لمشغل المجمع تغيير مسار الجهاز. الوقت الذي تقضيه المقاتلة في الجو يقتصر على شحن البطارية. ومع ذلك، وفقًا للمطور، هذه فترة طويلة جدًا، والتي تسمح "باكتشاف ومتابعة وتدمير الطائرات المسيرة للعدو."

    تقول وثائق براءة الاختراع للمقاتلة: "إن جسم الطائرة غير المأهولة، صنع على شكل جناح طائر ... يسمح بموازنة كتلة الجهاز والحمولة، مما يزيد من وقت التشغيل".

    يتم الكشف عن طائرات العدو المسيرة بواسطة كاميرا مراقبة، ثم يتم تتبعها. يتعرف المشغل على الجسم ويقرر فتح النار. يحدد نظام القياس بالليزر المسافة إلى الهدف، ومن خلال معدات التحكم، "يوجه نظام استخدام الصواريخ غير الموجهة".

    يمكن استخدام مسرعات لتقليل المسافة إلى طائرة العدو بسرعة. لضرب هدف واحد، يتم إطلاق مقذوفتين. في الوقت نفسه، فإن المجمع قادر على المناورة، وتجنب الضربة الانتقامية لذخيرة العدو.

    تعطيل الأنظمة البصرية والإلكترونية:

    هناك ابتكار آخر للأكاديمية العسكرية لقوات الصواريخ الاستراتيجية، والذي يمكن استخدامه لمحاربة الطائرات المسيرة، وهو باعث ليزر. تم تقديم عينة من هذا السلاح في معرض "إنتربوليتيكس-2019" وهو مصمم لتعطيل الأنظمة الإلكترونية البصرية للعدو، بما في ذلك أنظمة المراقبة والتوجيه.

    يختلف الجهاز عن سابقاته في مادة - السيليكون البلوري، الذي يتكون منه سطح مستقبل الإشعاع البصري. يوجد في نظام الليزر أيضًا تقنية تتيح إعادة بناء النطاق البصري وبالتالي تغيير طول الموجة.

    أخبر دميتري كونرادي، (طالب دراسات عليا) في الأكاديمية العسكرية أن المنتج قادر على مواجهة المجمعات الفائقة الطيفية، وكذلك الأنظمة التي تعمل في النطاقات المرئية والأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية.

    وقال كونرادي: "باعث الليزر قادر على قمع جميع النطاقات في وقت واحد. يمكن حمله، ولا يتطلب مصادر طاقة خارجية. بدلاً من ذلك، يتم استخدام مصابيح نارية. عندما تحترق، يحدث انفجار، والذي يتم تحويله إلى كهرباء. ثم يتم نقله إلى وحدة التحكم بالليزر".

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    الكلمات الدلالية:
    روسيا, الطائرات المسيرة, سلاح روسيا
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