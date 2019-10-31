ارتجفت الأرض ثلاث مرات...كيف أنقذت قنبلة القيصر العالم من حرب جديدة

في 30 أكتوبر/تشرين الأول 1961، اختبر الاتحاد السوفيتي أقوى سلاح في تاريخ العالم - القنبلة النووية الحرارية، التي أصبحت من الأمور الأساسية التي أجبرت الدول المشاركة في الحرب الباردة على اتخاذ قرارات مهمة للحفاظ على السلام.

"قنبلة القيصر"، "أم كوزكا" ، "المنتج في" أو ببساطة "إيفان" - كل هذه الأسماء تطلق على المنتج أ إن602 ، الذي تم إنشاؤه لسنوات عديدة من قبل مجموعة من الفيزيائيين بقيادة إيغور كورتشاتوف وأندريه ساخاروف وفيكتور أدامسكي ويوري باباييف ويوري سميرنوف ويوري تروتنيف وآخرون.

سبب الاختبار:

في الواقع، كان المنتج الذي تبلغ قوته 100 ميغاطن جاهزًا للاختبار في عام 1959، لكن نيكيتا خروتشوف كان يأمل في إقامة علاقات مع الولايات المتحدة، وبالتالي أمر بتأجيل الإطلاق. لكن في صيف عام 1961 حدث تصعيد آخر للصراع - في برلين ، بدأوا في إقامة جدار حدودي، غزت القوات الأمريكية كوبا، مما دفع الحكومة السوفيتية إلى إعطاء الضوء الأخضر لاستئناف تجارب الأسلحة النووية.

انتشرت أخبار هذا القرار بسرعة في جميع أنحاء العالم، في الواقع، الاتحاد السوفياتي ولم ينو إخفاء هذا. بالفعل في أوائل سبتمبر/أيلول، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" بيانًا لخروشوف: "دعوا أولئك الذين يحلمون بعدوان جديد يعلمون أننا سنمتلك قنبلة تساوي 100 مليون طن من ترينيتروتولوين، وأن لدينا بالفعل مثل هذه القنبلة وبقي علينا فقط اختبارها".

An example of the might of our union; The Tsar Bomba, the largest bomb ever made. pic.twitter.com/3mSwAVfjBN — The Krusty Kommunist (@ComradeKrabs) January 3, 2018

ولكن في الواقع، تم تخفيض قوة القنبلة المختبرة إلى النصف. وقد تم ذلك، لأن المطورين قاموا بحساب العواقب الوخيمة للانفجار ومنطقة التلوث الإشعاعي اللاحق. الحقيقة هي أن أ إن602 كان لديها تصميم ثلاثي المراحل. كان للشحنة النووية في المرحلة الأولى قوة تبلغ ميغاواط ونصف، وكان من المفترض أن تطلق تفاعلًا نوويًا حراريًا في الثانية، بقوة 50 ميغاطنا. المرحلة الثالثة، محشوة باليورانيوم- 238، تقرر استبداله بالرصاص، بحيث انخفضت القوة المقدرة للقنبلة إلى 51.5 ميغاطن.

هذا القرار قد تم نشره على الملأ. في المؤتمر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي، قال نيكيتا خروتشوف: "قلنا إن لدينا قنبلة قدرها 100 مليون طن من مادة تي إن تي. وهذا صحيح. لكننا لن نفجر مثل هذه القنبلة، لأننا إذا فجرناها حتى في الأماكن النائية، يمكن أن نكسر نوافذ لدينا.

الاختبار:

للاختبار، تم اختيار موقع الاختبار أرخبيل نوفايا زيمليا، وتم تحديد الموعد في نهاية شهر أكتوبر، وفي بداية الخريف، كانت الاستعدادات الأخيرة جارية في مدينة أرزاماس السرية.

في موازاة ذلك، تم إعداد طائرة حاملة. كان طول القنبلة حوالي 8 أمتار وعرضها حوالي 2 متر ولا يصلح ل"تو- 95". واضطر المصممون إلى قطع جزء من جسم القاذفة الاستراتيجية وتثبيت قاعدة خاصة. لكن رغم ذلك، كان نصف قنبلة القيصر خارج من الطائرة.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy قنبلة القيصر

في 20 أكتوبر، وفي ظل السرية التامة، تم تسليم الجهاز النووي الحراري من أرزاماس-16 إلى قاعدة أولينيا الجوية في شبه جزيرة كولسكي. بالمناسبة، كانت القنبلة نفسها (جنبًا إلى جنب مع نظام المظلة) تزن 26 طنًا ولم يكن هناك رافعة مناسبة لنقلها، لذلك كان من الضروري بناء خط سكة حديد منفصل في متجر التجميع. ولتثبيت الذخيرة في قاذفة تو- 95 كان يجب حفر حفرة.

في صباح يوم 30 أكتوبر، حلقت طائرتان من القاعدة الجوية باتجاه نوفايا زيمليا: تو- 95 والمختبر الطائرة تو - 16. بعد ساعتين من المغادرة، أسقطت القنبلة بمظلة من ارتفاع حوالي 10 آلاف متر داخل موقع التجارب النووية في سوخوي نوس. كان نظام المظلة ضروريًا للغاية - فقد سمح لطاقم الطائرة الناقلة بالانتقال إلى مسافة آمنة نسبيًا. مع السقوط الحر للقنبلة، كان احتمال بقاء الناس في القاذفة على قيد الحياة 1 في المائة فقط.

في الساعة 11:33 بتوقيت موسكو، عندما انخفض نظام المظلة إلى ارتفاع 4.2 ألف متر، تم تفعيل القنبلة. تبع ذلك انفجار، استمر حوالي دقيقة، ثم ارتفعت ساق الفطر النووي. في 40 ثانية، زادت إلى 30 كيلومترا ، ثم نمت إلى 67 كيلومترا، بلغ قطر القبة 20 كيلومترا. الموجة الزلزالية من الانفجار دارت ثلاث مرات حول الأرض.

على الرغم من الغيوم الكثيفة، لوحظ وجود نبض خفيف على بعد أكثر من ألف كيلومتر من نقطة الانفجار. في القرى المجاورة، دمرت المباني السكنية. بسبب الإشعاع الكهرومغناطيسي في منطقة تبعد مئات الكيلومترات عن موقع الاختبار، فقد الاتصال اللاسلكي لمدة 50 دقيقة تقريبًا. ومع ذلك، بعد ساعتين فقط من الانفجار، تمكن العلماء من العمل في مركز الانفجار - حيث تبين أن التلوث في هذه المنطقة آمن تقريبا على الصحة.

وفقًا للتقديرات النهائية للخبراء، بلغت قوة قنبلة القيصر حوالي 58 مليون طن من مادة تي إن تي. هذا أقوى بثلاثة آلاف مرة من القنبلة الذرية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية على هيروشيما عام 1945 (13 كيلو طن).

نتيجة الاختبار وأهدافه:

لقد صدم اختبار أقوى الأسلحة قادة وعامة جميع البلدان. كان مطورو وقيادة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية يدركون جيدًا أن مثل هذه القنبلة لن تستخدم للأغراض العسكرية. تم استخدامه لغرض واحد - لتحقيق التكافؤ النووي مع الولايات المتحدة.

نتيجة للمفاوضات المطولة التي تمت في موسكو في أغسطس/آب عام 1963، وقع ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا العظمى على المعاهدة التي تحظر اختبار الأسلحة النووية في الفضاء وتحت سطح الماء وعلى سطح الأرض. منذ تلك اللحظة في الاتحاد السوفيتي، لم تجر سوى تجارب نووية تحت الأرض. وكانت التجربة الأخيرة في 24 أكتوبر 1990 في نوفايا زميليا. بعد ذلك أن أعلن الاتحاد السوفيتي وقف من جانب واحد تجارب الأسلحة النووية.