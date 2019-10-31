Widgets Magazine
تسجيل
08:21 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    نسخلة لقنبلة أُمّ كوزْكا

    ارتجفت الأرض ثلاث مرات...كيف أنقذت قنبلة القيصر العالم من حرب جديدة

    © Sputnik . Michail Voskresenskiy
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    في 30 أكتوبر/تشرين الأول 1961، اختبر الاتحاد السوفيتي أقوى سلاح في تاريخ العالم - القنبلة النووية الحرارية، التي أصبحت من الأمور الأساسية التي أجبرت الدول المشاركة في الحرب الباردة على اتخاذ قرارات مهمة للحفاظ على السلام.

    "قنبلة القيصر"، "أم كوزكا" ، "المنتج في" أو ببساطة "إيفان" - كل هذه الأسماء تطلق على  المنتج أ إن602 ، الذي تم إنشاؤه لسنوات عديدة من قبل مجموعة من الفيزيائيين بقيادة إيغور كورتشاتوف وأندريه ساخاروف وفيكتور أدامسكي ويوري باباييف ويوري سميرنوف ويوري تروتنيف وآخرون.

    سبب الاختبار:

    في الواقع، كان المنتج الذي تبلغ قوته 100 ميغاطن جاهزًا للاختبار في عام 1959، لكن نيكيتا خروتشوف كان يأمل في إقامة علاقات مع الولايات المتحدة، وبالتالي أمر بتأجيل الإطلاق. لكن في صيف عام 1961 حدث تصعيد آخر للصراع - في برلين ، بدأوا في إقامة جدار حدودي، غزت القوات الأمريكية كوبا، مما دفع الحكومة السوفيتية إلى إعطاء الضوء الأخضر لاستئناف تجارب الأسلحة النووية.

    انتشرت أخبار هذا القرار بسرعة في جميع أنحاء العالم، في الواقع، الاتحاد السوفياتي ولم ينو إخفاء هذا. بالفعل في أوائل سبتمبر/أيلول، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" بيانًا لخروشوف: "دعوا أولئك الذين يحلمون بعدوان جديد يعلمون أننا سنمتلك قنبلة تساوي 100 مليون طن من ترينيتروتولوين، وأن لدينا بالفعل مثل هذه القنبلة وبقي علينا فقط اختبارها".

    ولكن في الواقع، تم تخفيض قوة القنبلة المختبرة إلى النصف. وقد تم ذلك، لأن المطورين قاموا بحساب العواقب الوخيمة للانفجار ومنطقة التلوث الإشعاعي اللاحق. الحقيقة هي أن أ إن602 كان لديها تصميم ثلاثي المراحل. كان للشحنة النووية في المرحلة الأولى قوة تبلغ ميغاواط ونصف، وكان من المفترض أن تطلق تفاعلًا نوويًا حراريًا في الثانية، بقوة 50 ميغاطنا. المرحلة الثالثة، محشوة باليورانيوم- 238، تقرر استبداله بالرصاص، بحيث انخفضت القوة المقدرة للقنبلة إلى 51.5 ميغاطن.

    هذا القرار قد تم نشره على الملأ. في المؤتمر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي، قال نيكيتا خروتشوف: "قلنا إن لدينا قنبلة قدرها 100 مليون طن من مادة تي إن تي. وهذا صحيح. لكننا لن نفجر مثل هذه القنبلة، لأننا إذا فجرناها حتى في الأماكن النائية، يمكن أن نكسر نوافذ لدينا.

    الاختبار:

    للاختبار، تم اختيار موقع الاختبار أرخبيل نوفايا زيمليا، وتم تحديد الموعد في نهاية شهر أكتوبر، وفي بداية الخريف، كانت الاستعدادات الأخيرة جارية في مدينة أرزاماس السرية.

    في موازاة ذلك، تم إعداد طائرة حاملة. كان طول القنبلة حوالي 8 أمتار وعرضها حوالي 2 متر ولا يصلح ل"تو- 95". واضطر المصممون إلى قطع جزء من جسم القاذفة الاستراتيجية وتثبيت قاعدة خاصة. لكن رغم ذلك، كان نصف قنبلة القيصر خارج من الطائرة.

    قنبلة القيصر
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    قنبلة القيصر

    في 20 أكتوبر، وفي ظل السرية التامة، تم تسليم الجهاز النووي الحراري من أرزاماس-16 إلى قاعدة أولينيا الجوية في شبه جزيرة كولسكي.  بالمناسبة، كانت القنبلة نفسها (جنبًا إلى جنب مع نظام المظلة) تزن 26 طنًا ولم يكن هناك رافعة مناسبة لنقلها، لذلك كان من الضروري بناء خط سكة حديد منفصل في متجر التجميع. ولتثبيت الذخيرة في قاذفة تو- 95 كان يجب حفر حفرة.

    في صباح يوم 30 أكتوبر، حلقت طائرتان من القاعدة الجوية باتجاه نوفايا زيمليا: تو- 95 والمختبر الطائرة تو - 16. بعد ساعتين من المغادرة، أسقطت القنبلة بمظلة من ارتفاع حوالي 10 آلاف متر داخل موقع التجارب النووية في سوخوي نوس. كان نظام المظلة ضروريًا للغاية - فقد سمح لطاقم الطائرة الناقلة بالانتقال إلى مسافة آمنة نسبيًا. مع السقوط الحر للقنبلة، كان احتمال بقاء الناس في القاذفة على قيد الحياة 1 في المائة فقط.

    في الساعة 11:33 بتوقيت موسكو، عندما انخفض نظام المظلة إلى ارتفاع 4.2 ألف متر، تم تفعيل القنبلة. تبع ذلك انفجار، استمر حوالي دقيقة، ثم ارتفعت ساق الفطر النووي. في 40 ثانية، زادت إلى 30 كيلومترا ، ثم نمت إلى 67 كيلومترا، بلغ قطر القبة 20 كيلومترا. الموجة الزلزالية من الانفجار دارت ثلاث مرات حول الأرض.

    على الرغم من الغيوم الكثيفة، لوحظ وجود نبض خفيف على بعد أكثر من ألف كيلومتر من نقطة الانفجار. في القرى المجاورة،  دمرت المباني السكنية. بسبب الإشعاع الكهرومغناطيسي في منطقة تبعد مئات الكيلومترات عن موقع الاختبار، فقد الاتصال اللاسلكي لمدة 50 دقيقة تقريبًا. ومع ذلك، بعد ساعتين فقط من الانفجار، تمكن العلماء من العمل في مركز الانفجار - حيث تبين أن التلوث في هذه المنطقة آمن تقريبا على الصحة.

    وفقًا للتقديرات النهائية للخبراء، بلغت قوة قنبلة القيصر حوالي 58 مليون طن من مادة تي إن تي. هذا أقوى بثلاثة آلاف مرة من القنبلة الذرية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية على هيروشيما عام 1945 (13 كيلو طن).

    نتيجة الاختبار وأهدافه:

    لقد صدم اختبار أقوى الأسلحة قادة وعامة جميع البلدان. كان مطورو وقيادة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية يدركون جيدًا أن مثل هذه القنبلة لن تستخدم للأغراض العسكرية. تم استخدامه لغرض واحد - لتحقيق التكافؤ النووي مع الولايات المتحدة.

    نتيجة للمفاوضات المطولة التي تمت في موسكو في أغسطس/آب عام 1963، وقع ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا العظمى على المعاهدة التي تحظر اختبار الأسلحة النووية في الفضاء وتحت سطح الماء وعلى سطح الأرض. منذ تلك اللحظة في الاتحاد السوفيتي، لم تجر سوى تجارب نووية تحت الأرض. وكانت التجربة الأخيرة  في 24 أكتوبر 1990 في نوفايا زميليا. بعد ذلك أن أعلن الاتحاد السوفيتي وقف من جانب واحد تجارب الأسلحة النووية.

    انظر أيضا:

    صنع قنبلة ذكية لمقاتلة الجيل الخامس الروسية
    الطيارون الروس يلقون قنبلة على موقع قيادة "العدو"
    الأسلحة الجديدة...قدرات القنبلة الروسية الجديدة
    الكلمات الدلالية:
    أسلحة نووية, قنبلة, الولايات المتحدة, روسيا, الاتحاد السوفيتي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان سقوط المطر، للمصور باتريك هوشنر، المؤهل إلى التصفيات النهائية لمسابقة مصوِّر الطقس لعام 2019 (اليابان)
    الفائزون في مسابقة مصور الطقس لعام 2019
    أمريكا...عقوبات جديدة ضد تركيا؟
    أمريكا...عقوبات جديدة ضد تركيا
    شركات عالمية تحقق أرباحا خيالية في الثانية الواحدة
    شركات عالمية تحقق أرباحا خيالية في الثانية الواحدة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك