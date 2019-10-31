تعزيز أسطول بحر البلطيق بقبضة صاروخية جديدة

في العام المقبل، سيتم تسليح أسطول البلطيق بأحدث سفينة صواريخ صغيرة من مشروع "كاركورت"- "أودينتسوفو".

وأعلن مصدر في وزارة الدفاع الروسية لصحيفة "إزفيستيا" أنه كان من المفترض أن يحصل على السفينة أسطول الشمال، ولكن تم تغيير القرار مؤخرا.

وبحسب المصدر، سيحصل أسطول بحر البلطيق على قبضة صاروخية من ثلاث سفن "كاركورت".

ستكون "أودينتسوفو" أول سفينة من مشروع 22800 "كاراكورت"، مسلحة بنطام الصواريخ "بانتسير-إم" الفريد من نوعه. هو قادر على حماية نفسه من الصواريخ والغارات الجوية للعدو وتغطية السفن الأخرى.

وفقًا للأميرال فالنتين سيليفانوف، رئيس الأركان العامة السابق للبحرية، فإن مجموعة السفن الصاروخية ستساعد روسيا الاتحادية على التفوق في بحر البلطيق.

وأوضح سيليفانوف: "في موانئ بحر البلطيق سفن صغيرة من دول الناتو. لا يوجد هناك أنواع كبيرة من المدمرات الأمريكية متل "أرلي بيورك". لكن إذا أرادت هذه السفن الدخول إلى هناك، فمن غير المرجح أن تنجح. "كاراكورت" ستكون قادرة على مهاجمة قوات العدو البحرية في المضيق الدنماركي.

بالإضافة إلى ذلك، إذا لزم الأمر، ستتمكن كاركورت من السيطرة ليس فقط على بحر البلطيق، ولكن أيضًا إنشاء تهديد للبنية التحتية العسكرية لحلف الناتو في أعماق أوروبا.