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09:52 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    رادار بودسولنوخ-أ

    مصيدة "توماهوك"...لماذا روسيا لا تخاف من صواريخ الناتو؟

    © Photo/ The NIIDAR company
    رصد عسكري
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    سيتم الكشف عن أي أنواع من الأهداف الجوية على بعد عدة آلاف من الكيلومترات - سيتم تعزيز نظام التحذير الروسي من الهجوم الصاروخي بأحدث رادارات ما وراء الأفق "كونتينير" في السنوات المقبلة. إنها تعمل بزاوية رؤية زائدة ويمكنها أن ترافق آلاف الأجسام في وقت واحد. سيحصل الجيش على أول رادار من هذا القبيل قبل نهاية العام. حول مظلة الدفاع الصاروخي الجديدة لروسيا - في مادة "سبوتنيك".

    ضد الأسرع من الصوت:

    قام مهندسو معهد أبحاث الاتصالات الراديوية بعيد المدى بتطوير محطة الرادار ما وراء الأفق 29بي6 "كونتيينير" (الحاوية) في منتصف التسعينيات. مبدأ تشغيل هذا الرادار هو عكس الموجات الراديوية من أيون الأرض: تصل الإشارة الموجهة إلى زاوية معينة من  من الطبقة الجوية المتأينة، إلى الهدف، وبعدها  تنعكس بالفعل منه، وتعود إلى المستقبل.

    وبالتالي، يتم تحديد الموقع الدقيق للجسم، وسرعته واتجاه الرحلة. معظم "كونتيينير" تكشف عن الأهداف الهوائية على ارتفاعات تصل إلى مائة كيلومتر. أي أنها لا تروا صواريخ باليستية في الجو، رغم أنها يمكنها تحديد موقع إطلاقها من سطح الأرض.

    هذه الرادارات قادرة على اكتشاف وتتبع ليس فقط الأجسام الكبيرة والبطيئة نسبيًا مثل الطائرات وصواريخ كروز،  وفقًا للمطور، تتعرف المحطة على الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت على مسافة قياسية تبلغ ثلاثة آلاف كيلومتر. في المجموع، يمكن لرادار واحد أن يراقب في نفس الوقت خمسة آلاف جسم جوي من أنواع وخصائص مختلفة.

    بدأ أول نموذج من "كونتيينير" في مهمة قتالية تجريبية في عام 2013. يقع جزء الإرسال من المحطة في منطقة نيجني نوفغورود ، وجزء الاستقبال في موردوفيا ، حيث نشر حقل فيه ما يقرب من 150 هوائية بطول ثلاثين متراً. تم اختيار الموقع مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن "كونتيينير" لها منطقة ميتة تبلغ 900 كيلومتر. لذلك، كانت المحطة تقع في عمق البلاد ، حيث ستسيطر على المجال الجوي للدول المجاورة.

    أول "كونتينير" تعمل في اتجاه الغرب. تحت سيطرتها - معظم أوروبا، وبالتالي، المناطق الرئيسية لنشر قوات الناتو. وهذا مهم بشكل خاص على خلفية الإنهاء الأخير لمعاهدة الصواريخ متوسطة وصغيرة المدى - إذ تتيح محطة الرادار مراقبة مستمرة لقواعد الناتو للطيران والصاروخية.

    وفقًا للمدير العام للشركة المصممة، كيريل ماكاروف، ستغطي هذه المحطات في المستقبل روسيا من جميع الجهات - من المخطط أن يتم وضع "كونتينير" في الشرق الأقصى والشمال الغربي والجنوب.

    في المواقع القريبة:

    هناك عنصر جديد آخر في نظام التحذير من الهجوم الصاروخي، وهو محطة الرادار ما وراء الأفق الساحلية ذات الموجة السطحية "بودسولنوخ" (عباد الشمس). سوف تتحكم هذه الرادارات في الظروف الجوية والسطحية في المنطقة الاقتصادية الساحلية لروسيا. قدراتها أكثر تواضعا من تلك التي في "الحاوية" - تعمل المحطات على مسافة تصل إلى 450 كيلومترا.

    واحدة من أهم مزايا "عباد الشمس" هي العمل في جميع الأحوال الجوية. في الوقت نفسه، ترى جيدًا السفن والطائرات التي يتم تصنيعها باستخدام تقنية التخفي، وكذلك المعدات التقليدية. في الوضع التلقائي بالكامل، تكتشف المحطة وترافق ما يصل إلى 300 جسم بحري و 100 جسم جوي. في الوقت نفسه، يتم تصنيفها بوضوح - إنها تحدد ما إذا كانت مجموعة أو هدفًا واحدًا أو جوية أو سطحية، وتقيم الحجم.

    تصل المعلومات الواردة من الرادار بسرعة إلى مواقع قيادة الدفاع الساحلي، حيث يقررون استخدام الأسلحة المضادة للطائرات.

    أول من حصل على "عباد الشمس" كان أسطول بحر قزوين. يقوم طواقم السفن الصاروخية بتنسيق أعمالهم بانتظام مع طواقم الرادار في التدريبات ويحصلون على مواقع الأهداف الافتراضية في بحر قزوين. يعترف البحارة أنه بفضل الرادار الجديد أصبح من السهل مراقبة منطقة المياه المسؤولون عنها والمجال الجوي فوقها.

    في الآونة الأخيرة، نشرت روسيا "عباد الشمس" في اتجاهين آخرين – يتدرب الجيش على العمل على محطات جديدة في الشرق الأقصى ودول البلطيق.

     

    رادار بودسولنوخ
    © Photo/ The NIIDAR company
    رادار "بودسولنوخ"

     

    التهديد العابر للقارات:

    ومع ذلك، على الرغم من كفاءتها العالية، فإن "عباد الشمس" و"الحاويات" هي مجرد أداة مساعدة في أنظمة التحذير من الهجوم الصاروخي. تلعب الدور الأساسي هنا محطات "فورونيج" عالية الجودة. وهي مخصصة للكشف المبكر - في المقام الأول عن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

    واحدة من ميزات المحطة هو أنها تحتاج لوقت قصير جدا لتجميعها ووضعها في المناوبة القتالية. يأتي "فورونيج" من المصنع في شكل وحدات وحاويات موحدة، وبعد ذلك يتجمع بسرعة على الفور، مع مراعاة الظروف التشغيلية والتكتيكية لمنطقة النشر.

    حصل الجيش الروسي على الرادار من التعديل الأول "فورونيج-إم"، ويقع في منطقة لينينغراد ، في عام 2006. وهو يغطي الفضاء من المغرب إلى سفالبارد. التعديلات اللاحقة هي "دي إم" و"إس إم"، على التوالي.

    تقوم الرادارات بالمناوبة القتالية، في كالينيغراد وإركوتسك وأورينبورغ وكراسنودار وكراسنويارسك وألتاي. وفي وعام 2024 سيتم نشر محطة "فورونيج" في القرم.

    Рمحطة الرادار فورونيج في مقاطعة كالينينغراد
    © Sputnik . Igor Zarembo
    محطة الرادار "فورونيج" في مقاطعة كالينينغراد

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    الكلمات الدلالية:
    هجوم صاروخي, روسيا, رادار
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