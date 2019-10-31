سريعة وقاتلة...فيديو للوحش الروسي "زوبر""

قامت قناة "زفيزدا" بتصوير تقرير عن سفينة الإنزال على وسادة هوائية "يفغيني كوتشيشكوف".

على الرغم من أنها تنتمي إلى السفن الصغيرة، إلا أنها الأكبر في العالم في فئتها. والواقع أنها رائعة في كثير من النواحي.

من الصعب تصديق أن مدافعها تطلق مائة طلقة في الثانية الواحدة. أي أنها تنشئ ستارا ناريا ضد الأهداف الجوية للعدو.

سعتها 555 طنا، تبلغ سرعة السفينة مائة كيلومتر في الساعة.

هذا يسمح لها بإيصال كتيبة الهجوم عبر البحر إلى نقاط مختلفة. وهي تستوعب 10 ناقلات جنود مدرعة أو ثلاث دبابات.

ويوجد لدى أسطول بحر البلطيق سفينتان من هذا النوع.