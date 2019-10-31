أنا سعيد لابتعادي عن هذا المكان... تعليقات البريطانيين على نبأ إطلاق صاروخ "بولافا"

وصدرت تعليقات على نبأ إطلاق غواصة "كنياز فلاديمير" الروسية لصاروخ "بولافا" في بريطانيا أيضا. وكانت صحيفة "ديلي ميل" إحدى وسائل الإعلام التي نقلت هذا النبأ، وتلقت الصحيفة ردود العديد من قرائها.

وعبّر أحدهم عن تأييده لتعزيز إمكانيات وقدرات الجيش الروسي، مشيرا إلى أن نشر صواريخ الناتو والولايات المتحدة حول روسيا يقتضي ذلك.

وكشف آخر عن خوفه من صواريخ روسيا، موضحا أنه سعيد لأن مكان انطلاق الصاروخ يبعد عنه بـ4 آلاف ميل.

وعبر بعض المغردين عن أسفهم لأن العالم يقوم بتصنيع الأسلحة الجديدة من هذا النوع. ولفت أحدهم إلى أن ما يملكه العالم من أسلحة قديمة "يكفي للقضاء علينا جميعا".