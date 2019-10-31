غابت دون أن تترك أثرا... حالات غامضة لاختفاء الطائرات العسكرية

استمرت عملية الإنقاذ، لأكثر من أسبوع - تم البحث عن الحطام والبضائع. كان على متن الطائرة 111 سترة نجاة، خمسة طوافات و 660 كوب من الورق. في حالة تحطمها، كان من المؤكد ظهور شيء ما، لكن لم يتم العثور على شيء. عن حالات الاختفاء الغامضة للطائرة العسكرية - في مادة "سبوتنيك".

الفرقة الطائرة:

بعد ظهر يوم 5 ديسمبر/كانون الأول 1945 ، أقلعت خمسة قاذفات حاملات طوربيد Avenger أمريكية من قاعدة عسكرية في فورت لودرديل (ليست بعيدة عن ميامي). كان الطقس مشمس، كانت ظروف رحلة التدريب مثالية. تم تعيين المهمة: رحلة تدريبية إلى النقطة أ - قصف تدريبي - دورة - رحلة إلى نقطة ب - دورة - العودة إلى القاعدة. كان الطيارون يعرفون الطريق جيدًا ، حيث تم استنساخ جميع نقاط التنقل بمعالم بصرية. وتم تخصيص ساعتين لتنفيذ المهمة بأكملها، ولكن تم تزويد الطائرات بالوقود ليكفي لخمس ساعات ونصف.

في البداية، كل شيء يسير وفقا للخطة. اكتشف الطيارون هدف التدريب، وتم قصفه بنجاح، وحوالي الساعة 15:30 اتجهت في المسار المعاكس. ولكن بعد خمس دقائق، أبلغ قائد الرحلة القاعدة أن الطائرة قد ضيعت مسارها وأنه لا يرى الأرض. غير الطيارون الاتجاه عدة مرات، لكنهم لم يصلوا إلى الساحل. آخر مرة اتصلت الفرقة بالأرض في الساعة 19:00، تشير التقديرات إلى أنه بعد مرور ساعة نفد الوقود، ومن المحتمل أن تكون الطائرات قد نزلت.

نظمت قيادة البحرية الأمريكية واحدة من أكبر عمليات البحث في التاريخ. شارك أكثر من 300 طائرة من الجيش والبحرية و 21 سفينة. على الأرض، قاموا بتمشيط دقيق لساحل فلوريدا ، وجزر فلوريدا كيز وأرخبيل جزر البهاما. لم يجدوا ولا أثر واحد. توقف البحث بعد بضعة أسابيع، لا تزال تعتبر أطقم الطائرات مفقودة. ودخل هذا الحادث في تاريخ الطيران كحادث الطيران الأكثر غموضا.

خلصت إدارة التحقيقات البحرية إلى أن العامل البشري هو السبب، وألقت اللوم على القائد كارول تايلور بالمسؤولية. وفقا للبيانات الرسمية، فقد أخطأ الاتجاه وحلق بالطائرات إلى المحيط الأطلسي. هناك العديد من الفرضيات الأخرى. منها أن القاذفات اختفت في منتصف مثلث برمودا، حيث يعتقد أن الظواهر الشاذة تحدث. ومع ذلك، لم تتلق هذه الاحتمالات تأكيدًا رسميًا.

اختفت مع القنابل:

في 10 مارس/آذار 1956 ، اختفت القاذفة بي -47 ستراتوجيت بقنبلتين ذريتين دون أي أثر فوق البحر الأبيض المتوسط. في المجموع، حلقت أربعة طائرات من قاعدة سلاح الجو الأمريكي ماكديل في فلوريدا في ذلك اليوم إلى قاعدة بن جرير في المغرب. عبرت المجموعة بنجاح المحيط الأطلسي وتزودت بالوقود في الجو. تم التخطيط للتزود بالوقود مرة أخرى فوق البحر الأبيض المتوسط. وبدأت الطائرات تخفض ارتفاعها وسط الغيوم الكثيفة. وعندما ظهرت من خلف الغيوم، تبين أن هناك طائرة مفقودة. ولم يتمكنوا من الاتصال بالطيار.

تم إرسال مجموعات البحث بناءً على أحدث إحداثيات الطائرة المعروفة. شارك جيش فرنسا والمغرب في عملية الإنقاذ قبالة الساحل الجزائري، وصلت سفن تابعة للبحرية الملكية البريطانية العظمى إلى منطقة الحادث المتوقعة. ومع ذلك، لم يجدوا أي شيء. لا يزال ثلاثة من أفراد طاقم القاذفة في عداد المفقودين.

وميض ساطع في السماء:

في ليلة 16 مارس 1962 ، اختفت طائرة أمريكية من طراز Lockheed L-1049 Super Constellation فوق المحيط الهادي، وكانت تنقل قوات من الولايات المتحدة إلى فيتنام. بعد التزود بالوقود في جزيرة غوام، توجهت الطائرة إلى قاعدة كلارك الجوية في الفلبين، لكنها لم تصل إليها حتى الأن. تقريبا في منتصف الطريق، انقطع الاتصال مع الطائرة. شارك في عملية البحث أكثر من ألف شخص وعشرات السفن والطائرات، ولكن دون جدوى.

وفقا لنتائج اللجنة، "لا يمكن معرفة سبب اختفاء الطائرة بسبب عدم وجود أدلة مادية". كانت الطائرة في حالة فنية جيدة، وكانت الظروف الجوية قريبة من المثالية، ولم يرسل طاقم L-1049 رسائل حول أي حالات طوارئ. الدليل الوحيد هو شهادة طاقم الناقلة Lenzen، التي كانت في نفس المنطقة في نفس الوقت. قال البحارة إنهم رأوا وميضًا ساطعًا في السماء، يشبه الانفجار. لكن مسح المياه لم يفيد بأي شيء. تم الإعلان عن وفاة 11 من أعضاء الطاقم و 96 راكبا. يعد هذا أكبر اختفاء لطائرة في القرن العشرين من حيث عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.

نزلت واختفت:

في 23 مارس 1951 ، اختفت طائرة النقل الأمريكية Douglas C-124 من الرادار. وكانت تنقل الطائرة 44 جنديًا من مطار ووكر في نيو مكسيكو إلى قاعدة ميلدنهال الجوية البريطانية. وكان من بين الركاب العميد بالقوات الجوية بول توماس كولين، الذي كان متوجهاً إلى إنجلترا مع جنود آخرين لتشكيل لواء الطيران الاستراتيجي السابع هناك.

كانت الطائرة فوق المحيط الأطلسي، على بعد 1500 كيلومتر جنوب غرب أيرلندا، عندما أرسل مشغل الراديو إشارة استغاثة - اشتعلت النيران في البضاعة. أنزل الطاقم الطائرة على الماء، تم نقل كل من كان على متنها إلى خمسة طوافات إنقاذ. وجاءت قاذفة القنابل بي-29 بعيدة المدى من إنجلترا للمساعدة. رأى الطاقم الطوافات وحلق فوقها بينما كان هناك ما يكفي من الوقود، ثم عاد إلى القاعدة.

ثم بدأ ما لا يمكن تفسيره. وصلت سفن الإنقاذ والطائرات إلى موقع هبوط الطائرة بعد 19 ساعة، في 25 مارس. لكنهم لم يروا الطائرة أو طوافات الطوارئ. تم تمشيط آلاف الكيلومترات المربعة وعادوا بلا شيء. ما حدث للطائرة، والطاقم والركاب غير معروف حتى الآن.

في ذلك الوقت، كان يتحدثون عن "يد الكرملين" - اختطاف السفن السوفيتية للقوات الأمريكية، بسبب القيمة العالية للجنرال كولين للاستخبارات. ومع ذلك، لم يتم تأكيد هذه الفرضية.

بحثوا عنها سنة:

لم تختف فقط الطائرات العسكرية الأمريكية بدون أي أثر. في 12 أغسطس/أب 1937 ، أقلعت القاذفة السوفيتية بعيدة المدى دي بي-أ برقم N-209 من مطار موسكو وتوجهت إلى أرخانغيلسك. وكان الطاقم تحت قيادة بطل الاتحاد السوفيتي سيغيسموند ليفانيفسكي قام برحلة عبر القطبية إلى مدينة فيربانكس في ألاسكا. اذا حكمنا من خلال الصور الشعاعية الأولى من متن الطائرة، كل شيء سار على ما يرام. ولكن في 14 أغسطس، قال ليفانفسكي "إنه يحلق برياح قوية وسحب كثيفة، ونوافذ القمرة مغطاة بالجليد، وأحد المحركات متعطل". كانت الطائرة في منطقة ألاسكا. بعد هذه الرسالة، انقطع الاتصال مع القاذفة.

© Sputnik . دي بي-1

حوالي عام، بحث الطيارون من الاتحاد السوفيتي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية عن طائرة ليفانيفسكي. ومع ذلك، لم يتم العثور على جثث ولا حطام. طرح عدة احتمالات. وفقا لأحدها، قام الطاقم بهبوط اضطراري بالقرب من سلسلة جبال إنديكوت في ألاسكا. فحص الطيارون الأمريكيون بعناية هذه المنطقة – من دون أي نتائج. ربما هبطت القاذفة على قطعة جليد وانجرفت في المحيط الأطلسي. الأسكيمو قد رأوا تحطم طائرة في المياه بالقرب من جزيرة تاتيس. مسح المنطقة لم يسفر عن شيء. تم الاعتراف رسميا بوفاة الطيارين.