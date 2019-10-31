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16:24 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    قطار نووي

    صحيفة: "قطارات الأشباح" كابوس حقيقي للولايات المتحدة

    © JSC Russian Railways
    رصد عسكري
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    قد يجبر انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى روسيا على اتخاذ تدابير بإعادة مشروع القطار الشبح القادر على إطلاق صاروخ نووي من أي مكان في البلاد.

    وكتب الصحيفة الصينية "سوهو"، "كانت القطارات التي تستخدم الصواريخ النووية أخطر سلاح للاتحاد السوفيتي. أنظمة الصواريخ المتنقلة على السكك الحديدية هذه كانت دائمًا تحت رقابة الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن أي محاولات لاكتشاف ما يسمى بـ"قطار الشبح" كانت تفشل، لأن تتبعه كانت مهمة مستحيلة تقريبًا.

    بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تم تدمير هذا السلاح الفريد. ومع ذلك، فإن الخبراء الصينيين واثقون من أن خروج الولايات المتحدة من معاهدة الوقود النووي المشع يمكن أن يجبر روسيا على إحياء قطارات الصواريخ، ولكن على مستوى تكنولوجي جديد.

    الحديث عن مشروع "بارغوزين"، الذي كان من المقرر أن يتم تجهيزه بصواريخ مماثلة في التصميم للمجمعات الاستراتيجية "يارس". الخبراء الصينيون متأكدون من أن المهندسين الروس يعدون نسخة محدثة من "القطار الشبح"، وسيكون فيه 12 قاطرة كما في العهد السوفيتي ، يمكن لكل منها حمل ثلاثة صواريخ.

    "الآن سيتم تحديث "القتلة الكبار". وكتب مؤلف المقال أن القوة الهائلة لـ36 صاروخًا نوويًا يتم إطلاقها في 120 ثانية ستجعل الناتو يذعر".

    وأكدت الصحيفة أن "قطارات الأشباح" هذه، كانت بمثابة كابوس حقيقي للولايات المتحدة. تم إنشاء المجمعات بهدف الردع الاستراتيجي للعدو عن القيام بأعمال دون التفكير. القاطرات بالشكل الخارجي لا تختلف عن القطار العادي. حتى رجل السكك الحديدية العادي لم يتمكن من رؤية الخدعة من مسافة 50 مترًا. لم يكن من الممكن الاقتراب من القطار، لأنه في يوم واحد يمكن أن يقطع (مجمع الصواريخ القتالية للسكك الحديدية) مسافة تزيد عن 1000 كيلومتر. أصبحت القطارات نوعًا من الرد على نشر الولايات المتحدة لصواريخ بيرشينغ النووية في ألمانيا.

    الصواريخ البالستية
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    الصواريخ البالستية

    كان كل قطار يحمل ثلاثة صواريخ إر تي-23. كل منها يمكن أن تغطي مسافة 10450 كم. وكانت القوة الكلية لإحدى الصواريخ أعلى 900 مرة من قوة القنبلة التي أسقطها الأمريكيون على هيروشيما. لذلك فليس من المستغرب على الإطلاق أن يكون حامل الصواريخ هو التهديد الأول لحلف الناتو.

    عند استلام أمر الإطلاق، يتم إعطاء الفريق حوالي ثلاث دقائق لإطلاق الصاروخ. للضغط على الزر الأيمن وإطلاق أسلحة فتاكة في الاتجاه المطلوب، لن يضطر الموظفون حتى إلى مغادرة القطار.

    في الوقت نفسه، كان من الممكن إطلاق صواريخ من أي مكان على الإطلاق في شبكة السكك الحديدية، أو من ثلاثة في وقت واحد، من قطار واحد. بعد الإطلاق، يتم إخفاء القطار بسرعة في أحد الأنفاق. لذلك، كان اكتشاف مثل هذا القطار المتنقل والسري مستحيلًا تقريبًا.

    في وقت السلم، يمكن للقطارات النووية العسكرية الروسية أن تتنكر كقطارات مدنية عادية وتتبع القطارات الأخرى التي تسير على السكك الحديدية. تكتب "سوهو": "لا تستطيع أقمار العدو وأنظمة الاستطلاع الأخرى اكتشاف الموقع الدقيق للقطار النووي".

    لذلك، فإن الولايات المتحدة، كما أشار الخبراء الصينيون، معرضة لخطر كبير من خلال ترك معاهدات مهمة واستفزاز موسكو للرد على ذلك، والذي سيتم توجيهه بشكل أساسي إلى الناتو.

    انظر أيضا:

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    صحيفة تقيم النسخة الصينية من "قطار الشبح" السوفيتي (فيديو)
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    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة, روسيا, سلاح روسيا, قطار
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