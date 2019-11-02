الولايات المتحدة ترفض مناقشة فكرة روسيا والصين المتعلقة بمنع عسكرة الفضاء الخارجي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة ترفض مناقشة الاقتراح الذي تقدمت به روسيا والصين لمؤتمر نزع السلاح، المتعلق بمنع عسكرة الفضاء الخارجي.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع قناة "روسيا 24": إن "الولايات المتحدة بمفردها تقريبا ترفض بدء محادثة حول الاقتراح الذي تقدمت به روسيا والصين لمؤتمر نزع السلاح، لمنع سباق التسلّح في الفضاء الخارجي".

يذكر في هذا السياق أن مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، كان قد أجرى في وقت سابق بجنيف، مناقشات استمرت على مدى يومين حول سباق التسلّح في الفضاء الخارجي، حيث استمع المؤتمر إلى مواقف عدد من الدول.

وكان هدف النقاش تقريب مواقف الدول للنهوض بمسألة منع سباق تسلّح في الفضاء الخارجي، واستكشاف كيفية استخدام الأدوات الحالية والفرص والخيارات الجديدة التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذا الهدف.

وكانت الولايات المتحدة، قد انسحبت، من مؤتمر نزع السلاح في أيار/ مايو من العام الحالي، احتجاجا على تولي فنزويلا الرئاسة الدورية للمنتدى الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، تماما مثلما فعلت قبل عام عندما تولت سوريا الرئاسة الدورية.