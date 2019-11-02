قنبلة القيصر... نافعة جدا

شهد يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1961 تجربة تفجير قنبلة تعرف بقنبلة القيصر.

وصنعها الاتحاد السوفيتي ردا على تصنيع القنابل النووية في الولايات المتحدة الأمريكية. وتعد "قنبلة القيصر" وهي قنبلة نووية حرارية، أقوى قنبلة في التاريخ.

إلا أنها لا تنفع كما ترى صحيفة "لافانغوارديا" الإسبانية، في حرب حقيقية. فمثلا، لم يكن ممكنا نقلها إلى مسافات طويلة. وكان الجزء الأكبر من قوتها التدميرية يتسرب إلى الفضاء في حال تفجيرها، حسب الصحيفة.

وترى الصحيفة أن الهدف من إنشاء قنبلة القيصر إخافة الغرب الرأسمالي.

وتجدر الإشارة إلى أن ما أعلنته الصحيفة لا ينفي كون قنبلة القيصر أقوى عبوة نووية حرارية ناسفة في العالم. أما بالنسبة لجدواها فإنها لم تُصنع من أجل الحرب (أي حرب) وإنما صنعت من أجل إيقاف مَن يخطط لحرب ضد الاتحاد السوفيتي وباقي العالم، ونزع فتيل الحرب الممكنة.